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21 мая 2022

Мэрия Нового Уренгоя три года игнорировала решение суда

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ в замке, квартира
Решение суда было исполнено после окружной проверки прокуратуры Фото:

Администрация Нового Уренгоя на протяжении трех лет игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Предоставить жилье мужчине мэрия должна была по договору социального найма в 2018 году, сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что состоявшимся в 2018 году решением суда удовлетворены требования заявителя к администрации г. Нового Уренгоя о предоставлении вне очереди по договору социального найма благоустроенного жилого помещения. Судебный акт находился на принудительном исполнении в службе судебных приставов», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, решение суда было исполнено после окружной проверки прокуратуры. Договор соцнайма был заключен только в декабре прошлого года. В связи с этим суд обязал мэрию выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главу администрации села Гыда накажут за незаконное распоряжение муниципальной собственностью. Своими действиями руководитель нарушил права горожан, которые нуждались в жилье.

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Администрация Нового Уренгоя на протяжении трех лет игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Предоставить жилье мужчине мэрия должна была по договору социального найма в 2018 году, сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что состоявшимся в 2018 году решением суда удовлетворены требования заявителя к администрации г. Нового Уренгоя о предоставлении вне очереди по договору социального найма благоустроенного жилого помещения. Судебный акт находился на принудительном исполнении в службе судебных приставов», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, решение суда было исполнено после окружной проверки прокуратуры. Договор соцнайма был заключен только в декабре прошлого года. В связи с этим суд обязал мэрию выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что главу администрации села Гыда накажут за незаконное распоряжение муниципальной собственностью. Своими действиями руководитель нарушил права горожан, которые нуждались в жилье.
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