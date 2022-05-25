Кудрин выступил против выхода России из международных соглашений

25 мая 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Политик считает, что Россия должна, по возможности, сохранить действующие соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал Россию не торопиться выходить из международных соглашений и отказываться от стандартов. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Государственной Думы. «Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов, потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные», — сказал Кудрин во время прямой трансляции на сайте Госдумы. Политик считает, что Москва должна сохранить действующие торговые экономические и социальные стандарты и соглашения. Российская экономика серьезно связана с другими экономиками мира. Сейчас экспорт и импорт ограничен, отмечает Кудрин, но он надеется, что после переориентирования Россия все равно будет пользоваться мировыми достижениями в области экономики. Ранее URA.RU сообщало, что РФ планирует отказываться от Болонской системы высшего образования. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал относиться к ней как к прожитому этапу.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал Россию не торопиться выходить из международных соглашений и отказываться от стандартов. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Государственной Думы. «Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов, потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные», — сказал Кудрин во время прямой трансляции на сайте Госдумы. Политик считает, что Москва должна сохранить действующие торговые экономические и социальные стандарты и соглашения. Российская экономика серьезно связана с другими экономиками мира. Сейчас экспорт и импорт ограничен, отмечает Кудрин, но он надеется, что после переориентирования Россия все равно будет пользоваться мировыми достижениями в области экономики. Ранее URA.RU сообщало, что РФ планирует отказываться от Болонской системы высшего образования. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал относиться к ней как к прожитому этапу.