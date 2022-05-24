24 мая 2022

В Тюменской области выросло число беженцев из Украины и ЛДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, украина, беженцы
За помощью в Тюменской области обратились 567 беженцев Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

В Тюменскую область прибыли 567 беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. В пунктах временного размещения находятся 100 человек. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

«На 25 мая за помощью в органы соцзащиты обратились 567 жителей ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в область. Из них 146 детей. В пунктах временного размещения проживают 100 человек», — рассказали изданию 72.RU в региональном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на 19 апреля за период проведения спецоперации в Тюменскую область прибыли 294 жителя из Украины, ДНР и ЛНР. Региональные власти планировали принять около 1600 беженцев. На эти цели выделили порядка 200 миллионов рублей.

Беженцы из ЛДНР приехали в Россию после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — демилитаризация и денацификации соседнего государства, а также защита мирного населения от обстрелов ВСУ и националистов. В РФ беженцы получают трудоустройство, образование, материальную и медицинскую помощь.

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В Тюменскую область прибыли 567 беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. В пунктах временного размещения находятся 100 человек. Об этом сообщает региональный департамент социального развития. «На 25 мая за помощью в органы соцзащиты обратились 567 жителей ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в область. Из них 146 детей. В пунктах временного размещения проживают 100 человек», — рассказали изданию 72.RU в региональном ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на 19 апреля за период проведения спецоперации в Тюменскую область прибыли 294 жителя из Украины, ДНР и ЛНР. Региональные власти планировали принять около 1600 беженцев. На эти цели выделили порядка 200 миллионов рублей. Беженцы из ЛДНР приехали в Россию после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — демилитаризация и денацификации соседнего государства, а также защита мирного населения от обстрелов ВСУ и националистов. В РФ беженцы получают трудоустройство, образование, материальную и медицинскую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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