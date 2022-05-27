Forbes составил рейтинг богатейших наследников олигархов из РФ

Журнал Forbes составил список из 20 самых богатых наследников российских олигархов. По данным Forbes, каждый наследник получит от своих родителей не менее 2,6 млрд долларов.
«Самым богатым наследником (21,4 млрд долларов) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера „Лукойла“ Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя „Еврохима“ и СУЭКа Андрея Мельниченко (по 11,35 млрд долларов), на третьем — наследники совладельца „Сибура“ и „Новатэка“ Леонида Михельсона (по 11,35 млрд долларов)», — пишет Forbes.
Другой совладелец «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко оставит своим детям по 6,5 млрд долларов. Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев оставит своим двум детям по 3,3 млрд долларов.
Согласно последним данным Forbes, всего в России 113 миллиардеров с совокупным состоянием 522 млрд долларов. По данным агентства Bloomberg, за последнее время богатейшие люди России потеряли более 50 млрд долларов.
Журнал Forbes составил список из 20 самых богатых наследников российских олигархов. По данным Forbes, каждый наследник получит от своих родителей не менее 2,6 млрд долларов. «Самым богатым наследником (21,4 млрд долларов) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера „Лукойла“ Вагита Алекперова. На втором месте дочь и сын основателя „Еврохима“ и СУЭКа Андрея Мельниченко (по 11,35 млрд долларов), на третьем — наследники совладельца „Сибура“ и „Новатэка“ Леонида Михельсона (по 11,35 млрд долларов)», — пишет Forbes. Другой совладелец «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко оставит своим детям по 6,5 млрд долларов. Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев оставит своим двум детям по 3,3 млрд долларов. Согласно последним данным Forbes, всего в России 113 миллиардеров с совокупным состоянием 522 млрд долларов. По данным агентства Bloomberg, за последнее время богатейшие люди России потеряли более 50 млрд долларов.