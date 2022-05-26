Тюменские власти продают авто, проехавшее «семь экваторов»

Власти Тюменской области выставили на торги старый КАМАЗ, пробег которого составляет 270 тысяч км, что эквивалентно почти семи экваторам. Данные о лоте размещены на сайте правительства региона.
«Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот: бортовой КАМАЗ, год изготовления 1987. Начальная цена: 377 000 рублей. Пробег: 269 544 км», — говорится в информации о торгах.
Как говорится в документации, состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное. При этом у него есть повреждения покрытия, ржавчина, сквозные дыры в нижней части кузова и вмятины. У большегруза нет тахографа и аккумулятора. Машину ни разу капитально не ремонтировали.
Торги назначены впервые за последний год. Они пройдут 27 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменским властям удалось продать проблемный актив, который пытались реализовать с 2014 года. Санаторий «Радужный» в Тобольске ушел по цене в 9 млн рублей, хотя изначально стоил в четыре раза дороже.
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Власти Тюменской области выставили на торги старый КАМАЗ, пробег которого составляет 270 тысяч км, что эквивалентно почти семи экваторам. Данные о лоте размещены на сайте правительства региона. «Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот: бортовой КАМАЗ, год изготовления 1987. Начальная цена: 377 000 рублей. Пробег: 269 544 км», — говорится в информации о торгах. Как говорится в документации, состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное. При этом у него есть повреждения покрытия, ржавчина, сквозные дыры в нижней части кузова и вмятины. У большегруза нет тахографа и аккумулятора. Машину ни разу капитально не ремонтировали. Торги назначены впервые за последний год. Они пройдут 27 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменским властям удалось продать проблемный актив, который пытались реализовать с 2014 года. Санаторий «Радужный» в Тобольске ушел по цене в 9 млн рублей, хотя изначально стоил в четыре раза дороже.