26 мая 2022

Тюменские власти продают авто, проехавшее «семь экваторов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль выпустили в 1987 году, продают его за 377 тысяч рублей (архив) Фото:

Власти Тюменской области выставили на торги старый КАМАЗ, пробег которого составляет 270 тысяч км, что эквивалентно почти семи экваторам. Данные о лоте размещены на сайте правительства региона.

«Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот: бортовой КАМАЗ, год изготовления 1987. Начальная цена: 377 000 рублей. Пробег: 269 544 км», — говорится в информации о торгах.

Как говорится в документации, состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное. При этом у него есть повреждения покрытия, ржавчина, сквозные дыры в нижней части кузова и вмятины. У большегруза нет тахографа и аккумулятора. Машину ни разу капитально не ремонтировали.

Торги назначены впервые за последний год. Они пройдут 27 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменским властям удалось продать проблемный актив, который пытались реализовать с 2014 года. Санаторий «Радужный» в Тобольске ушел по цене в 9 млн рублей, хотя изначально стоил в четыре раза дороже.

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Власти Тюменской области выставили на торги старый КАМАЗ, пробег которого составляет 270 тысяч км, что эквивалентно почти семи экваторам. Данные о лоте размещены на сайте правительства региона. «Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот: бортовой КАМАЗ, год изготовления 1987. Начальная цена: 377 000 рублей. Пробег: 269 544 км», — говорится в информации о торгах. Как говорится в документации, состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное. При этом у него есть повреждения покрытия, ржавчина, сквозные дыры в нижней части кузова и вмятины. У большегруза нет тахографа и аккумулятора. Машину ни разу капитально не ремонтировали. Торги назначены впервые за последний год. Они пройдут 27 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменским властям удалось продать проблемный актив, который пытались реализовать с 2014 года. Санаторий «Радужный» в Тобольске ушел по цене в 9 млн рублей, хотя изначально стоил в четыре раза дороже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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