Тюменские власти продают авто, проехавшее «семь экваторов»

27 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Автомобиль выпустили в 1987 году, продают его за 377 тысяч рублей (архив) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тюменской области выставили на торги старый КАМАЗ, пробег которого составляет 270 тысяч км, что эквивалентно почти семи экваторам. Данные о лоте размещены на сайте правительства региона. «Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот: бортовой КАМАЗ, год изготовления 1987. Начальная цена: 377 000 рублей. Пробег: 269 544 км», — говорится в информации о торгах. Как говорится в документации, состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное. При этом у него есть повреждения покрытия, ржавчина, сквозные дыры в нижней части кузова и вмятины. У большегруза нет тахографа и аккумулятора. Машину ни разу капитально не ремонтировали. Торги назначены впервые за последний год. Они пройдут 27 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменским властям удалось продать проблемный актив, который пытались реализовать с 2014 года. Санаторий «Радужный» в Тобольске ушел по цене в 9 млн рублей, хотя изначально стоил в четыре раза дороже.

Власти Тюменской области выставили на торги старый КАМАЗ, пробег которого составляет 270 тысяч км, что эквивалентно почти семи экваторам. Данные о лоте размещены на сайте правительства региона. «Аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот: бортовой КАМАЗ, год изготовления 1987. Начальная цена: 377 000 рублей. Пробег: 269 544 км», — говорится в информации о торгах. Как говорится в документации, состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное. При этом у него есть повреждения покрытия, ржавчина, сквозные дыры в нижней части кузова и вмятины. У большегруза нет тахографа и аккумулятора. Машину ни разу капитально не ремонтировали. Торги назначены впервые за последний год. Они пройдут 27 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменским властям удалось продать проблемный актив, который пытались реализовать с 2014 года. Санаторий «Радужный» в Тобольске ушел по цене в 9 млн рублей, хотя изначально стоил в четыре раза дороже.