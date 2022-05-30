Депутаты упрекнули мэрию Урая в экономии за их счет

В Урае депутаты недовольны работой администрации города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Урая упрекнули администрацию города в экономии бумаги, а также в игнорировании запроса о предоставлении информации. Об этом URA.RU рассказали несколько депутатов.

«Депутатам пришел опросник, в котором предлагалось распечатать документы самостоятельно, раньше такого не было. Пояснили, что сделали это в целях экономии. При этом я просил, что бы мне их распечатали, но этого не сделали. Возможно, просто забыли. Коллеги также задавали вопросы, так как не получили распечатанные документы к заседанию», — сказал один из них, попросивший об анонимности.

Он добавил, что информацию, которую запрашивают депутаты у администрации, часто предоставляют с опозданием. «Это происходит по разным причинам. Согласно регламенту, информация предоставляется за 10 дней, но вопросы бывают срочные», — сказал депутат.

Депутат Анатолий Сафонов, который также высказался о несвоевременном отчете администрации, в разговоре с журналистом агентства рассказал, что мэр Урая Тимур Закирзянов лично обещал предоставить информацию об исполнении средств по вывозу снега. Однако к заседанию думы отчет так и не был получен. «Глава лично пообещал предоставить информацию в течение месяца, но отчет не был получен. Трудно комментировать, почему так произошло, на этом заседании главы не было, выступал его заместитель. В связи с этим возникло разногласие», — сказал Сафонов.

В администрацию города заверили, что материалы к заседанию думы направляются вовремя, а депутаты, которым не распечатали документы, не обратились в администрацию с такой просьбой. «Если бы депутат обратился до заседания думы, во время работы комиссий и общего рабочего совещания с просьбой распечатать, ему никто бы не отказал. В плане печати документов по просьбе депутатов никогда не было отказа», — заверили в мэрии.

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