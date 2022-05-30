30 мая 2022

Пермский детсад, где отравились дети, ищет нового поставщика еды

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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут Фото:

В детском саду № 407 ищут нового подрядчика для организации питания. Соответствующий аукцион размещен на портале Госзакупок. В дошкольном учреждении в конце мая было зафиксировано массовое отравление детей.

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут после массового отравления детей. Тогда 8 воспитанников детского сада попали в больницу. Новый контракт планируется заключить на 60 рабочих дней, подрядчик должен будет поставлять питание в четыре корпуса детсада. Максимальная сумма контракта составляет 8 млн рублей, подведение итогов аукциона состоится 14 июня.

URA.RU сообщало о том, что после скандального отравления деятельностью ООО «Пилигримм», которое поставляло еду в дошкольное учреждение заинтересовались следователи. Было возбуждено уголовное дело.

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В детском саду № 407 ищут нового подрядчика для организации питания. Соответствующий аукцион размещен на портале Госзакупок. В дошкольном учреждении в конце мая было зафиксировано массовое отравление детей. Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут после массового отравления детей. Тогда 8 воспитанников детского сада попали в больницу. Новый контракт планируется заключить на 60 рабочих дней, подрядчик должен будет поставлять питание в четыре корпуса детсада. Максимальная сумма контракта составляет 8 млн рублей, подведение итогов аукциона состоится 14 июня. URA.RU сообщало о том, что после скандального отравления деятельностью ООО «Пилигримм», которое поставляло еду в дошкольное учреждение заинтересовались следователи. Было возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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