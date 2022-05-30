Пермский детсад, где отравились дети, ищет нового поставщика еды

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут Фото: Илья Московец © URA.RU

В детском саду № 407 ищут нового подрядчика для организации питания. Соответствующий аукцион размещен на портале Госзакупок. В дошкольном учреждении в конце мая было зафиксировано массовое отравление детей.

Контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут после массового отравления детей. Тогда 8 воспитанников детского сада попали в больницу. Новый контракт планируется заключить на 60 рабочих дней, подрядчик должен будет поставлять питание в четыре корпуса детсада. Максимальная сумма контракта составляет 8 млн рублей, подведение итогов аукциона состоится 14 июня.

URA.RU сообщало о том, что после скандального отравления деятельностью ООО «Пилигримм», которое поставляло еду в дошкольное учреждение заинтересовались следователи. Было возбуждено уголовное дело.