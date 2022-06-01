В Кремле обозначили сроки проведения «Прямой линии» с Путиным

02 июня 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

«Прямая линия» с Путиным пройдет после 18 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), однако точных дат еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Она [„Прямая линия“] — в любом случае после (ПМЭФ — прим. URA.RU). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 15 по 18 июня. Ранее стало известно, что «Прямая линия» в 2022 году состоится, Кремль ведет подготовку к ней. Последний раз она проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), однако точных дат еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Она [„Прямая линия“] — в любом случае после (ПМЭФ — прим. URA.RU). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 15 по 18 июня. Ранее стало известно, что «Прямая линия» в 2022 году состоится, Кремль ведет подготовку к ней. Последний раз она проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация.