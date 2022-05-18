Кремль начал готовиться к «Прямой линии» с Путиным

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле пока не определили точную дату «Прямой линии», сообщил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле ведут подготовку к новой «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас действительно в планах „Прямая линия“ есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — передает ТАСС слова Пескова.

Последняя «Прямая линия» президента проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация.

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В Кремле ведут подготовку к новой «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас действительно в планах „Прямая линия“ есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — передает ТАСС слова Пескова. Последняя «Прямая линия» президента проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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