Кремль начал готовиться к «Прямой линии» с Путиным

В Кремле пока не определили точную дату «Прямой линии», сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле ведут подготовку к новой «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас действительно в планах „Прямая линия“ есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — передает ТАСС слова Пескова.

Последняя «Прямая линия» президента проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация.