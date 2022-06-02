Тюменская порнозвезда сняла квартиру за 4 тысячи евро в сутки

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) сняла квартиру в Париже за 4 тыс. евро в сутки. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на Youtube. Тейлор уточнила, что во Францию приехала на съемки.
«Мы уже находимся 15 дней в Париже и это не может не радовать. Завтра мы переезжаем в квартиру за тысячу евро на четыре дня. Очень дорого. А сейчас мы живем в квартире за 4 тысячи евро. В этот раз у нас квартиры просто «золотые», — пояснила Тейлор в своем видеоролике.
Она также уточнила, что добираться из России в Европу стало значительно сложнее и дороже. Дорога в одну сторону обошлась Тейлор в тысячу евро. Как ранее указывало агентство, тюменская порнозвезда после долгого перерыва решила вернуться к съемкам в кино для взрослых. Ради этого она на 2 месяца покинула Россию.
Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области. Затем переехала в Москву, где начала карьеру порнозвезды.
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Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) сняла квартиру в Париже за 4 тыс. евро в сутки. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на Youtube. Тейлор уточнила, что во Францию приехала на съемки. «Мы уже находимся 15 дней в Париже и это не может не радовать. Завтра мы переезжаем в квартиру за тысячу евро на четыре дня. Очень дорого. А сейчас мы живем в квартире за 4 тысячи евро. В этот раз у нас квартиры просто «золотые», — пояснила Тейлор в своем видеоролике. Она также уточнила, что добираться из России в Европу стало значительно сложнее и дороже. Дорога в одну сторону обошлась Тейлор в тысячу евро. Как ранее указывало агентство, тюменская порнозвезда после долгого перерыва решила вернуться к съемкам в кино для взрослых. Ради этого она на 2 месяца покинула Россию. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Свердловской области. Затем переехала в Москву, где начала карьеру порнозвезды.