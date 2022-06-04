Минобороны: ВСУ подготовили новый экологический теракт

Украинские военные получили приказ о минировании, сообщили в Минобороны РФ Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные готовили новый взрыв азотной кислоты на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117 и 118 отдельных батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии „Азот“ емкости с селитрой и азотной кислотой. Их общий объем превышает 100 тонн», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Власти Киева предполагали, что создание зоны химического заражения позволит задержать наступление российской армии, отметили в министерстве. Сообщается, что в произошедшем хотели обвинить российских военных.

Как пишут Невские новости , ранее на том же предприятии отступающие украинские военные взорвали цистерны с азотной кислотой, сообщали в Минобороны РФ. В результате пострадали мирные граждане. В Кремле заявили в ответ на вопрос URA.RU, что российские военные смогут использовать при освобождении «Азота» опыт, который они приобрели в Донбассе, в том числе на «Азовстали». Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что российские военные полностью зачистили Северодонецк. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.

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