05 июня 2022
04 июня 2022

Власти района ЯНАО признали повышение стоимости школьного питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, еда, кухня, приготовление пищи, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
Средняя стоимость обеда в школах Надыма составляет 142 рубля Фото:

Стоимость питания в школьных столовых Надымского района ЯНАО повысилась более чем на 15%. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«В настоящее время зафиксировано повышение стоимости продуктов питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района. Средняя стоимость рациона на питании составляет: 125,33 руб. Ранее средняя стоимость питания составляла 108 руб. 30 коп. В целом рост стоимости питания составил 15,4%», — говорится в документе.

Сейчас средняя стоимость одного завтрака в школьных столовых Надымского района составляет 108 рублей, а обеда — 142 рубля. В администрацию района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ЯНАО увеличится количество льготников, питающихся бесплатно. С 1 сентября 2022 года их ряды пополнят почти семь тысяч детей.

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Стоимость питания в школьных столовых Надымского района ЯНАО повысилась более чем на 15%. Об этом сообщается на сайте администрации района. «В настоящее время зафиксировано повышение стоимости продуктов питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района. Средняя стоимость рациона на питании составляет: 125,33 руб. Ранее средняя стоимость питания составляла 108 руб. 30 коп. В целом рост стоимости питания составил 15,4%», — говорится в документе. Сейчас средняя стоимость одного завтрака в школьных столовых Надымского района составляет 108 рублей, а обеда — 142 рубля. В администрацию района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в школах ЯНАО увеличится количество льготников, питающихся бесплатно. С 1 сентября 2022 года их ряды пополнят почти семь тысяч детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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