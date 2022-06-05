Власти района ЯНАО признали повышение стоимости школьного питания

Средняя стоимость обеда в школах Надыма составляет 142 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость питания в школьных столовых Надымского района ЯНАО повысилась более чем на 15%. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«В настоящее время зафиксировано повышение стоимости продуктов питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района. Средняя стоимость рациона на питании составляет: 125,33 руб. Ранее средняя стоимость питания составляла 108 руб. 30 коп. В целом рост стоимости питания составил 15,4%», — говорится в документе.

Сейчас средняя стоимость одного завтрака в школьных столовых Надымского района составляет 108 рублей, а обеда — 142 рубля. В администрацию района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ЯНАО увеличится количество льготников, питающихся бесплатно. С 1 сентября 2022 года их ряды пополнят почти семь тысяч детей.