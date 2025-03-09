Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине

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Маск заявил, что каналы связи ВСУ будут под угрозой при отключении Starlink
Маск заявил, что каналы связи ВСУ будут под угрозой при отключении Starlink Фото:

Спутниковая система Starlink не станет отключать свои терминалы на Украине. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX. 

«... Как бы я ни был не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X. Он добавил, что без системы Starlink украинская связь может оказаться под угрозой, поскольку российские силы способны блокировать большинство других каналов коммуникации.

Ранее Маск охарактеризовал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского как «маленького человека» в ответ на его заявление о том, что в случае невозможности SpaceX гарантировать необходимую надежность, Польша рассмотрит альтернативные системы. Маск подчеркнул, что система Starlink незаменима.

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Спутниковая система Starlink не станет отключать свои терминалы на Украине. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX.  «... Как бы я ни был не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X. Он добавил, что без системы Starlink украинская связь может оказаться под угрозой, поскольку российские силы способны блокировать большинство других каналов коммуникации. Ранее Маск охарактеризовал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского как «маленького человека» в ответ на его заявление о том, что в случае невозможности SpaceX гарантировать необходимую надежность, Польша рассмотрит альтернативные системы. Маск подчеркнул, что система Starlink незаменима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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