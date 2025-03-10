ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. По данным ведомства, существенные условия в ней были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались короткое время.
«Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения», — говорится на сайте ведомства. По данным ФАС, рекламная кампания кредитной карты обещала потребителям платежи без комиссий, бесплатное годовое обслуживание и 10% кэшбэка при покупках в определенных торговых сетях.
При этом существенные условия финансовых услуг были представлены мелким шрифтом и демонстрировались в течение непродолжительного времени, что затрудняло их восприятие потребителями. В результате проверки ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание об устранении выявленных нарушений.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России регулярно применяет меры к банкам за нарушения в рекламных кампаниях. Ранее ФАС уже оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение рекламы, которая не соответствовала установленным нормам, включая использование мелкого шрифта и кратковременное отображение важной информации, что затрудняло ее восприятие потребителями.
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