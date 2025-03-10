ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбербанк получил предписание от ФАС за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Сбербанк получил предписание от ФАС за ненадлежащую рекламу кредитной карты Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. По данным ведомства, существенные условия в ней были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались короткое время.

«Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения», — говорится на сайте ведомства. По данным ФАС, рекламная кампания кредитной карты обещала потребителям платежи без комиссий, бесплатное годовое обслуживание и 10% кэшбэка при покупках в определенных торговых сетях.

При этом существенные условия финансовых услуг были представлены мелким шрифтом и демонстрировались в течение непродолжительного времени, что затрудняло их восприятие потребителями. В результате проверки ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание об устранении выявленных нарушений.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России регулярно применяет меры к банкам за нарушения в рекламных кампаниях. Ранее ФАС уже оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение рекламы, которая не соответствовала установленным нормам, включая использование мелкого шрифта и кратковременное отображение важной информации, что затрудняло ее восприятие потребителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. По данным ведомства, существенные условия в ней были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались короткое время. «Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения», — говорится на сайте ведомства. По данным ФАС, рекламная кампания кредитной карты обещала потребителям платежи без комиссий, бесплатное годовое обслуживание и 10% кэшбэка при покупках в определенных торговых сетях. При этом существенные условия финансовых услуг были представлены мелким шрифтом и демонстрировались в течение непродолжительного времени, что затрудняло их восприятие потребителями. В результате проверки ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание об устранении выявленных нарушений. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России регулярно применяет меры к банкам за нарушения в рекламных кампаниях. Ранее ФАС уже оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение рекламы, которая не соответствовала установленным нормам, включая использование мелкого шрифта и кратковременное отображение важной информации, что затрудняло ее восприятие потребителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...