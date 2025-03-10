Украина разрабатывает аналог британских ракет Storm Shadow

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ВСУ планируют разработать новую ракету до конца года
ВСУ планируют разработать новую ракету до конца года Фото:

Украина может уже в этом году представить аналог британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика.

Боровик выразил уверенность в том, что такие разработки могут быть завершены уже в ближайшее время. «Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — передает его слова The Times

По данным издания, в декабре 2024 года журнал Economist утверждал, что Украина активно работает над созданием ракеты с дальностью полета до Москвы. Утверждается, что на данный момент в стране ведется разработка более 10 проектов ракетных систем, включая проект «Трембита», который предполагает скорость до 400 км/ч и дальность полета 200 километров.

Ракета Storm Shadow, разработанная совместно Францией и Великобританией, имеет дальность поражения от 250 до 560 километров. В мае 2023 года Великобритания объявила о передаче этих ракет Украине. Российский МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, заявляя, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО в конфликт.

Разработка Украиной аналога ракет Storm Shadow могла быть ускорена в ответ на ограничения, связанные с использованием оригинальных британских ракет. После того как США прекратили передачу разведданных, необходимых для эффективного использования Storm Shadow, ВСУ столкнулись с необходимостью создания собственных ракетных систем, способных действовать независимо от внешней разведывательной поддержки.

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Украина может уже в этом году представить аналог британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика. Боровик выразил уверенность в том, что такие разработки могут быть завершены уже в ближайшее время. «Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — передает его слова The Times.  По данным издания, в декабре 2024 года журнал Economist утверждал, что Украина активно работает над созданием ракеты с дальностью полета до Москвы. Утверждается, что на данный момент в стране ведется разработка более 10 проектов ракетных систем, включая проект «Трембита», который предполагает скорость до 400 км/ч и дальность полета 200 километров. Ракета Storm Shadow, разработанная совместно Францией и Великобританией, имеет дальность поражения от 250 до 560 километров. В мае 2023 года Великобритания объявила о передаче этих ракет Украине. Российский МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, заявляя, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО в конфликт. Разработка Украиной аналога ракет Storm Shadow могла быть ускорена в ответ на ограничения, связанные с использованием оригинальных британских ракет. После того как США прекратили передачу разведданных, необходимых для эффективного использования Storm Shadow, ВСУ столкнулись с необходимостью создания собственных ракетных систем, способных действовать независимо от внешней разведывательной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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