Украина может уже в этом году представить аналог британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика.
Боровик выразил уверенность в том, что такие разработки могут быть завершены уже в ближайшее время. «Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — передает его слова The Times.
По данным издания, в декабре 2024 года журнал Economist утверждал, что Украина активно работает над созданием ракеты с дальностью полета до Москвы. Утверждается, что на данный момент в стране ведется разработка более 10 проектов ракетных систем, включая проект «Трембита», который предполагает скорость до 400 км/ч и дальность полета 200 километров.
Ракета Storm Shadow, разработанная совместно Францией и Великобританией, имеет дальность поражения от 250 до 560 километров. В мае 2023 года Великобритания объявила о передаче этих ракет Украине. Российский МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине, заявляя, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО в конфликт.
Разработка Украиной аналога ракет Storm Shadow могла быть ускорена в ответ на ограничения, связанные с использованием оригинальных британских ракет. После того как США прекратили передачу разведданных, необходимых для эффективного использования Storm Shadow, ВСУ столкнулись с необходимостью создания собственных ракетных систем, способных действовать независимо от внешней разведывательной поддержки.
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