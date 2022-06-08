Предприниматели УрФО увеличили средний чек на 9% с начала года

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Кошель и аварийка, кошелек, чек, финансы, деньги, наличные
Это стало самым низким показателем среди федеральных округов в России Фото:

Средний чек за услуги в малых и средних предприятиях Уральского федерального округа с января по июнь 2022 года увеличился на 9%. Тогда как в среднем по России эта цифра достигла 27,6%, сообщают «Известия» со ссылкой на Корпорацию развития МСП.

«Самый большой прирост среднего чека наблюдался в Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах. Самый незначительный меньше всего — в Уральском», — уточняют в «Известиях».

Средний чек за услуги МСП в УрФО дорос до 7,8 тыс. рублей. Самое большое удорожание зафиксировано в Дальневосточном округе- с 4,5 тыс. до 6,4 тыс. Далее идут Северо-Западный округ — 9 тыс. рублей (рост на 35%) и Приволжский — 8,3 тыс. рублей (рост также на 35%).

Ранее URA.RU рассказывало, что регионы УрФО стали лидерами в России по количеству принятых антикризисных мер. Власти субъектов приняли существенные пакеты поддержки для малого и среднего бизнеса.

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Средний чек за услуги в малых и средних предприятиях Уральского федерального округа с января по июнь 2022 года увеличился на 9%. Тогда как в среднем по России эта цифра достигла 27,6%, сообщают «Известия» со ссылкой на Корпорацию развития МСП. «Самый большой прирост среднего чека наблюдался в Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах. Самый незначительный меньше всего — в Уральском», — уточняют в «Известиях». Средний чек за услуги МСП в УрФО дорос до 7,8 тыс. рублей. Самое большое удорожание зафиксировано в Дальневосточном округе- с 4,5 тыс. до 6,4 тыс. Далее идут Северо-Западный округ — 9 тыс. рублей (рост на 35%) и Приволжский — 8,3 тыс. рублей (рост также на 35%). Ранее URA.RU рассказывало, что регионы УрФО стали лидерами в России по количеству принятых антикризисных мер. Власти субъектов приняли существенные пакеты поддержки для малого и среднего бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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