Нефтяники заплатят миллионы за ущерб природе ЯНАО

Авария произошла в апреле 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нефтегазодобывающая компания АО «Газпромнефть-ННГ» заплатит более 9 миллионов рублей за загрязнение леса вследствие аварии на предприятии, которая произошла весной прошлого года. Как сообщает официальный telegram-канал прокуратуры ЯНАО, компания добровольно не возместила ущерб, который нанесла природе региона.

«Установлено, что в апреле 2021 года на нефтепроводе, который используется акционерным обществом, произошла авария. В результате разливом нефтесодержащей жидкости загрязнен лесной участок. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей. Надлежащих мер к устранению последствий аварии и рекультивации нарушенного лесного участка предприятие не предприняло, добровольно причиненный ущерб не возместило», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, изначально суд Ноябрьска удовлетворил требования прокурора лишь в части возложения на ответчика обязанности по проведению рекультивации. Со временем указанное решение удалось обжаловать в апелляционном порядке. Теперь исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что энергетическая компания ООО «Бурэнерго» заплатит 127 млн рублей в качестве компенсации за причиненный во время строительных работ ущерб окружающей среде ЯНАО. В результате стройки был причинен вред земельному участку площадью более 14 гектар.

Агентство направило запрос в компанию АО «Газпромнефть-ННГ» для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступило.

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