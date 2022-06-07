07 июня 2022

Власти призывают тюменцев «стучать» на соседей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реклама на видеоэкране. Тюмень
На улицах Тюмени появились «противопожарные» баннеры Фото:
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Лесные пожары в России

В Тюмени появились баннеры с призывами жаловаться на соседей, которые жгут траву. Соответствующая ролики показывают на стендах уличной видеорекламы. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

«Сообщи, если сосед жжет траву! За пожар — 4 года тюрьмы или штраф до 1 млн рублей», — указано в агитационной рекламе.

В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что тюменцев предупреждают о сезонных рисках не только на уличных рекламных стендах. «Соответствующие визуальные конструкции и контент размещены на автомобилях, вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, лечебных учреждениях. Это большая межведомственная работа, в которой принимают участие федеральные, областные, правительственные учреждения и различные департаменты. Мы на постоянной основе предупреждаем людей о сезонных рисках. Таких, как пожары, наводнения и так далее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, в том числе с применением мангалов.

Реклама на видеоэкране. Тюмень
Жителей Тюмени предупреждают об ответственности за возникновение пожаров
Фото:

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В Тюмени появились баннеры с призывами жаловаться на соседей, которые жгут траву. Соответствующая ролики показывают на стендах уличной видеорекламы. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. «Сообщи, если сосед жжет траву! За пожар — 4 года тюрьмы или штраф до 1 млн рублей», — указано в агитационной рекламе. В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что тюменцев предупреждают о сезонных рисках не только на уличных рекламных стендах. «Соответствующие визуальные конструкции и контент размещены на автомобилях, вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, лечебных учреждениях. Это большая межведомственная работа, в которой принимают участие федеральные, областные, правительственные учреждения и различные департаменты. Мы на постоянной основе предупреждаем людей о сезонных рисках. Таких, как пожары, наводнения и так далее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. В Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, в том числе с применением мангалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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