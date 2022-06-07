В Тюмени появились баннеры с призывами жаловаться на соседей, которые жгут траву. Соответствующая ролики показывают на стендах уличной видеорекламы. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.
«Сообщи, если сосед жжет траву! За пожар — 4 года тюрьмы или штраф до 1 млн рублей», — указано в агитационной рекламе.
В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что тюменцев предупреждают о сезонных рисках не только на уличных рекламных стендах. «Соответствующие визуальные конструкции и контент размещены на автомобилях, вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, лечебных учреждениях. Это большая межведомственная работа, в которой принимают участие федеральные, областные, правительственные учреждения и различные департаменты. Мы на постоянной основе предупреждаем людей о сезонных рисках. Таких, как пожары, наводнения и так далее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
В Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, в том числе с применением мангалов.
Жителей Тюмени предупреждают об ответственности за возникновение пожаров
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В Тюмени появились баннеры с призывами жаловаться на соседей, которые жгут траву. Соответствующая ролики показывают на стендах уличной видеорекламы. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. «Сообщи, если сосед жжет траву! За пожар — 4 года тюрьмы или штраф до 1 млн рублей», — указано в агитационной рекламе. В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что тюменцев предупреждают о сезонных рисках не только на уличных рекламных стендах. «Соответствующие визуальные конструкции и контент размещены на автомобилях, вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, лечебных учреждениях. Это большая межведомственная работа, в которой принимают участие федеральные, областные, правительственные учреждения и различные департаменты. Мы на постоянной основе предупреждаем людей о сезонных рисках. Таких, как пожары, наводнения и так далее», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. В Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, в том числе с применением мангалов.