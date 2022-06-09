В Тюмени перекроют улицы из-за военных. Схема

10 июня 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Выпускники ТВВИКУ торжественно пройдут по улицам Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени 16 и 18 июня из-за прохождения колонны выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) будет перекрыто несколько улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения дорожного движения будут как в день самого выпускного, так и в день репетиции. «В связи с прохождением пешей колонны участников по случаю организованного проведения выпуска лейтенантов ТВВИКУ, в том числе генеральной репетиции, будет ограничено движение по автомобильным дорогам», — рассказали в мэрии. Перекрыты будут участки: 16.06.2022 с 15-30 часов и 18.06.2022 с 08-30 часов на период движения пеших колонн по ул. Льва Толстого, 1 — ул. Луначарского — ул. Ленина — ул. Мориса Тореза — ул. Республики — ул. Максима Горького — площадь 400-летия Тюмени;

16.06.2022 с 18-30 часов и 18.06.2022 с 12-00 часов на период движения пеших колонн участников Мероприятия по ул. Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — ул. Республики — ул. Ямской — ул. Льва Толстого,1. Кроме того, перекрыт будет участок улицы Механической у площади 400-летия Тюмени. Администрация просит водителей заранее планировать маршрут движения. Фото: администрация Тюмени Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени 16 и 18 июня из-за прохождения колонны выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) будет перекрыто несколько улиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Ограничения дорожного движения будут как в день самого выпускного, так и в день репетиции. «В связи с прохождением пешей колонны участников по случаю организованного проведения выпуска лейтенантов ТВВИКУ, в том числе генеральной репетиции, будет ограничено движение по автомобильным дорогам», — рассказали в мэрии. Перекрыты будут участки: Кроме того, перекрыт будет участок улицы Механической у площади 400-летия Тюмени. Администрация просит водителей заранее планировать маршрут движения.