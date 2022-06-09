Тусовщикам Тюмени предлагают официальную зарплату в 80 тысяч

В Тюмени любителям тусоваться предлагают зарабатывать до 80 тысяч в месяц
Любителям клубного отдыха предлагают не только зарабатывать на этом деньги, но официальное трудоустройство в Тюмени. Вакансия размещена на платформе HeadHunter. Платить обещают до 80 тысяч рублей в месяц.
«Тусовщик на летнюю веранду. Зарплата от 40 до 80 тысяч рублей на руки. Оформление по ТК РФ», — указано в опубликованной вакансии.
Работать предстоит в баре «Руки Вверх», который принадлежит Сергею Жукову. Длительность смены четыре часа. От соискателя не требуется опыт работы, важным качеством является наличие чувства юмора и умение «зажигать». Также работодатель указал, что для будущего сотрудника бар и кухня будут бесплатными.
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