09 июня 2022

Тусовщикам Тюмени предлагают официальную зарплату в 80 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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День бармена в баре
В Тюмени любителям тусоваться предлагают зарабатывать до 80 тысяч в месяц Фото:

Любителям клубного отдыха предлагают не только зарабатывать на этом деньги, но официальное трудоустройство в Тюмени. Вакансия размещена на платформе HeadHunter. Платить обещают до 80 тысяч рублей в месяц.

«Тусовщик на летнюю веранду. Зарплата от 40 до 80 тысяч рублей на руки. Оформление по ТК РФ», — указано в опубликованной вакансии.

Работать предстоит в баре «Руки Вверх», который принадлежит Сергею Жукову. Длительность смены четыре часа. От соискателя не требуется опыт работы, важным качеством является наличие чувства юмора и умение «зажигать». Также работодатель указал, что для будущего сотрудника бар и кухня будут бесплатными.

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Любителям клубного отдыха предлагают не только зарабатывать на этом деньги, но официальное трудоустройство в Тюмени. Вакансия размещена на платформе HeadHunter. Платить обещают до 80 тысяч рублей в месяц. «Тусовщик на летнюю веранду. Зарплата от 40 до 80 тысяч рублей на руки. Оформление по ТК РФ», — указано в опубликованной вакансии. Работать предстоит в баре «Руки Вверх», который принадлежит Сергею Жукову. Длительность смены четыре часа. От соискателя не требуется опыт работы, важным качеством является наличие чувства юмора и умение «зажигать». Также работодатель указал, что для будущего сотрудника бар и кухня будут бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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