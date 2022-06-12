В Свердловской области продажи новых машин упали на 84%

13 июня 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Свердловская область заняла восьмое место по количеству проданных за май машин Фото: Анна Майорова © URA.RU В мае 2022 в Свердловской области продали 599 новых машин — это на 84% меньше, чем в мае 2021 года. Исследование провел «Автостат Инфо», результаты опубликованы на официальном сайте аналитического агентства. Аналитики составили топ-10 регионов по количеству проданных новых автомобилей в мае 2022 года. Свердловская область заняла в нем восьмое место с результатом 599 проданных машин. В мае прошлого года в регионе продали 3688 автомобилей. Спад составил 84%. Еще меньше машин продали в Самарской — 591 и в Челябинской области — 579. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала только Ярославская область — продажи новых автомобилей выросли на 24%, с 948 до 1177 машин. Во всех остальных регионах, участвовавших в исследовании, объем продаж новых автомобилей сократился. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В мае 2022 в Свердловской области продали 599 новых машин — это на 84% меньше, чем в мае 2021 года. Исследование провел «Автостат Инфо», результаты опубликованы на официальном сайте аналитического агентства. Аналитики составили топ-10 регионов по количеству проданных новых автомобилей в мае 2022 года. Свердловская область заняла в нем восьмое место с результатом 599 проданных машин. В мае прошлого года в регионе продали 3688 автомобилей. Спад составил 84%. Еще меньше машин продали в Самарской — 591 и в Челябинской области — 579. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала только Ярославская область — продажи новых автомобилей выросли на 24%, с 948 до 1177 машин. Во всех остальных регионах, участвовавших в исследовании, объем продаж новых автомобилей сократился.