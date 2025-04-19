Носили на руках и привязывали к креслу пилота: как парень из уральской тайги стал грозой фашистов. Фото, видео

После ампутации ног Героя СССР Бориса Россохина студенты УрФУ носили на руках

20 апреля 2025 в 10:12 Размер текста - 17 +

Борис Рассохин (в центре) в совершенстве владел техникой воздушного боя и разведки Фото: открытые источники Выходец из таежной уральской глубинки — летчик-штурмовик Борис Россохин — в годы Великой Отечественной войны совершил более сотни боевых вылетов, сжег множество вражеских танков и уничтожил свыше 1200 немецких солдат. Он не раз горел в воздухе, был тяжело ранен, но сбежал из госпиталя на фронт и до самой победы летал, привязанным к креслу пилота. Как деревенский парень получил звание Героя СССР, где видел Сталина и Черчилля и почему студенты родного УПИ (ныне УрФУ) носили его на руках, — в материале URA.RU. Таежная юность Будущую жену Екатерину летчик встретил во время войны. Они прожили вместе 46 лет Фото: открытые источники Борис Гаврилович Россохин родился 11 октября 1922 года в деревне Нижние Баты Орловского уезда (ныне это Юрьянский район Кировской области), но с 1931-го жил и учился в городе Тавде (Свердловская область). Парень рано начал трудиться — сначала чернорабочим, потом техником-вычислителем топографического отряда в таежной глуши. Навыки, приобретенные в непроходимых и непролазных чащах, в будущем пригодились пилоту. Вот как рассказывал о Россохине в своей книге «Огненная лавина» писатель Вениамин Колыхалов. «Борис был родом из Тавды, хорошо знал Павлика Морозова, с его братом Алешей учился в одном классе. Россохин вырос в тайге, прекрасно ориентировался в самых глухоманных местах. Тайга учила сметке и находчивости. Однажды пришлось вступить в единоборство с рысью, прыгнувшей с дерева на спину. Выработанная в таежных походах мгновенная реакция помогла позже Россохину и в воздушных боях. Выдержка, наблюдательность пригодились в разведке, с высоты он быстро мог определить маскировку противника, каких бы замысловатых расцветок ни были камуфляжные сетки, как бы умело ни упрятывал враг технику под ветками берез, под сосновый или еловый лапник». Побег из госпиталя В 1940 году Борис был призван на службу в Красную Армию, в 1941-м окончил Челябинскую военную авиационную школу механиков, затем Бугурусланскую летную школу, Пермскую школу пилотов, наконец, курсы командиров звеньев. В октябре 1943-го летчик попал на фронт и стал разведчиком 59-го гвардейского штурмового авиационного полка Второй Гвардейской штурмовой дивизии 16-й Воздушной армии. Опытный таежник и следопыт читал местность с воздуха как открытую книгу и после каждого боевого вылета привозил много важной и ценной информации. Борис Россохин был летчиком-асом Фото: открытые источники В июле 1944 года в небе над Белоруссией самолет Россохина сбили. Он упал за линией фронта. С перебитыми руками и ногами, с травмированным позвоночником, летчик полз по занятой врагом территории и через несколько дней попал к своим. С собой он вывел и стрелка сбитого «Ил-2» — парень тоже уцелел во время падения. Врачи дали Россохину инвалидность. «Участь инвалида не устраивала его. Борис Гаврилович сделал все возможное, чтобы вернуться в строй. В мае друзья похитили его из госпиталя и привезли в родной полк. Через некоторое время вновь начались полеты в самодельном корсете», — говорится на сайте «УПИ-Мезон». На боевые задания летчик-ас вылетал, привязанный к креслу пилота с куском фанеры на спине — чтобы меньше была нагрузка. Золотая звезда После войны 22-летний Герой СССР приехал в Свердловск и учился в УПИ Фото: открытые источники В 1945-м Россохину дали звание Героя Советского Союза. Ему было всего 22 года. Кроме золотой звезды уралец был награжден многими орденами и медалями. На его счету было 138 боевых вылетов в условиях интенсивных воздушных боев, множество уничтоженных танков, разгромленных эшелонов, сожженных складов с боеприпасами, выведенной из строя военной техники и живой силы противника. Кухню воздушного боя летчик-ас знал в совершенстве! Самого его тоже не раз подбивали и ранили: например, он горел в небе Варшавы, но сумел посадить объятый пламенем самолет. В том же году пилот впервые потерял сознание в воздухе, и его перевели в транспортную авиацию. В составе 226-го транспортного авиационного полка он обслуживал историческую Потсдамскую конференцию и видел руководителей стран антигитлеровской коалиции — Сталина, Черчилля, Трумэна. В 1945-м Россохин вышел в запас в звании полковника. А в 1946-м он приехал в Свердловск. УПИ и наука В УрФУ бережно хранят память о своем знаменитом выпускнике Фото: Размик Закарян © URA.RU Сначала он работал инженером, затем начальником отдела завода «Пневмомашина». Позже его назначили директором школы фабрично-заводского обучения. Но парню было скучно только руководить — ему самому хотелось учиться. Он поступил в УПИ на физико-технический факультет. В заявлении в приемную комиссию пилот приписал: «Даю слово, что буду учиться так, как во время Великой Отечественной войны дрался с немецко-фашистскими захватчиками!». И слово офицер сдержал: окончил вуз с отличием. Участвовал в восстановлении разрушенной войной промышленности Болгарии и Германии. Уже в мирное время его задела взрывная волна на урановом руднике в ГДР. И снова госпиталь… По возвращении из спецкомандировки Россохин поступает на работу в Институт высокотемпературной электрохимии Уральского филиала Академии наук СССР. В лаборатории расплавленных солей и электролитов он проводил научные исследования с титаном, бериллием, никелем, цирконием и другими редкоземельными элементами. Полученные экспериментальные данные легли в основу кандидатской диссертации, которую он успешно защитил. Лабораторию офицер возглавлял 10 лет. Многие его научные изыскания были внедрены в производство на уральских заводах и применяются до сих пор. Любовь и память В 1991-м война и старые раны вновь напомнили о себе: уже пожилому ветерану ампутировали ноги, по выражению хирурга, «до максимально допустимого физического предела». Операция прошла в день рождения Россохина. Но и после этого герой не пал духом. Он по-прежнему интересовался всем происходящим, много читал, вел общественную работу, встречался с молодежью и не терял связи с родными институтами. Так, в 2002 году, чтобы отметить 80-летие своего знаменитого выпускника, студенты УПИ принесли Бориса Гавриловича на руках в аудиторию, названную его именем. Имя Россохина она носит по сей день, там висит его портрет. Борис Россохин похоронен на Широкореченском кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU Скончался Борис Гаврилович 18 июля 2005 года в возрасте 82 лет. Он похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище. Кроме именной аудитории в музее родного вуза ему посвящен отдельный стенд. А на аллее, ведущей к главному корпусу, на обелиске в честь Героев СССР высечено его имя.



В марте 2025-го власти Екатеринбурга решили именем Бориса Россохина назвать одну из улиц. Она находится в новом Новокольцовском районе. Пока там идет активная стройка и таблиц с указателями улицы Россохина нет. Но как только здания возведут, улица обретет реальное воплощение. На ней расположатся новые учебные корпуса и общежития УрФУ — вуза, где учился герой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выходец из таежной уральской глубинки — летчик-штурмовик Борис Россохин — в годы Великой Отечественной войны совершил более сотни боевых вылетов, сжег множество вражеских танков и уничтожил свыше 1200 немецких солдат. Он не раз горел в воздухе, был тяжело ранен, но сбежал из госпиталя на фронт и до самой победы летал, привязанным к креслу пилота. Как деревенский парень получил звание Героя СССР, где видел Сталина и Черчилля и почему студенты родного УПИ (ныне УрФУ) носили его на руках, — в материале URA.RU. Борис Гаврилович Россохин родился 11 октября 1922 года в деревне Нижние Баты Орловского уезда (ныне это Юрьянский район Кировской области), но с 1931-го жил и учился в городе Тавде (Свердловская область). Парень рано начал трудиться — сначала чернорабочим, потом техником-вычислителем топографического отряда в таежной глуши. Навыки, приобретенные в непроходимых и непролазных чащах, в будущем пригодились пилоту. Вот как рассказывал о Россохине в своей книге «Огненная лавина» писатель Вениамин Колыхалов. «Борис был родом из Тавды, хорошо знал Павлика Морозова, с его братом Алешей учился в одном классе. Россохин вырос в тайге, прекрасно ориентировался в самых глухоманных местах. Тайга учила сметке и находчивости. Однажды пришлось вступить в единоборство с рысью, прыгнувшей с дерева на спину. Выработанная в таежных походах мгновенная реакция помогла позже Россохину и в воздушных боях. Выдержка, наблюдательность пригодились в разведке, с высоты он быстро мог определить маскировку противника, каких бы замысловатых расцветок ни были камуфляжные сетки, как бы умело ни упрятывал враг технику под ветками берез, под сосновый или еловый лапник». В 1940 году Борис был призван на службу в Красную Армию, в 1941-м окончил Челябинскую военную авиационную школу механиков, затем Бугурусланскую летную школу, Пермскую школу пилотов, наконец, курсы командиров звеньев. В октябре 1943-го летчик попал на фронт и стал разведчиком 59-го гвардейского штурмового авиационного полка Второй Гвардейской штурмовой дивизии 16-й Воздушной армии. Опытный таежник и следопыт читал местность с воздуха как открытую книгу и после каждого боевого вылета привозил много важной и ценной информации. В июле 1944 года в небе над Белоруссией самолет Россохина сбили. Он упал за линией фронта. С перебитыми руками и ногами, с травмированным позвоночником, летчик полз по занятой врагом территории и через несколько дней попал к своим. С собой он вывел и стрелка сбитого «Ил-2» — парень тоже уцелел во время падения. Врачи дали Россохину инвалидность. «Участь инвалида не устраивала его. Борис Гаврилович сделал все возможное, чтобы вернуться в строй. В мае друзья похитили его из госпиталя и привезли в родной полк. Через некоторое время вновь начались полеты в самодельном корсете», — говорится на сайте «УПИ-Мезон». На боевые задания летчик-ас вылетал, привязанный к креслу пилота с куском фанеры на спине — чтобы меньше была нагрузка. В 1945-м Россохину дали звание Героя Советского Союза. Ему было всего 22 года. Кроме золотой звезды уралец был награжден многими орденами и медалями. На его счету было 138 боевых вылетов в условиях интенсивных воздушных боев, множество уничтоженных танков, разгромленных эшелонов, сожженных складов с боеприпасами, выведенной из строя военной техники и живой силы противника. Кухню воздушного боя летчик-ас знал в совершенстве! Самого его тоже не раз подбивали и ранили: например, он горел в небе Варшавы, но сумел посадить объятый пламенем самолет. В том же году пилот впервые потерял сознание в воздухе, и его перевели в транспортную авиацию. В составе 226-го транспортного авиационного полка он обслуживал историческую Потсдамскую конференцию и видел руководителей стран антигитлеровской коалиции — Сталина, Черчилля, Трумэна. В 1945-м Россохин вышел в запас в звании полковника. А в 1946-м он приехал в Свердловск. Сначала он работал инженером, затем начальником отдела завода «Пневмомашина». Позже его назначили директором школы фабрично-заводского обучения. Но парню было скучно только руководить — ему самому хотелось учиться. Он поступил в УПИ на физико-технический факультет. В заявлении в приемную комиссию пилот приписал: «Даю слово, что буду учиться так, как во время Великой Отечественной войны дрался с немецко-фашистскими захватчиками!». И слово офицер сдержал: окончил вуз с отличием. Участвовал в восстановлении разрушенной войной промышленности Болгарии и Германии. Уже в мирное время его задела взрывная волна на урановом руднике в ГДР. И снова госпиталь… По возвращении из спецкомандировки Россохин поступает на работу в Институт высокотемпературной электрохимии Уральского филиала Академии наук СССР. В лаборатории расплавленных солей и электролитов он проводил научные исследования с титаном, бериллием, никелем, цирконием и другими редкоземельными элементами. Полученные экспериментальные данные легли в основу кандидатской диссертации, которую он успешно защитил. Лабораторию офицер возглавлял 10 лет. Многие его научные изыскания были внедрены в производство на уральских заводах и применяются до сих пор. В 1991-м война и старые раны вновь напомнили о себе: уже пожилому ветерану ампутировали ноги, по выражению хирурга, «до максимально допустимого физического предела». Операция прошла в день рождения Россохина. Но и после этого герой не пал духом. Он по-прежнему интересовался всем происходящим, много читал, вел общественную работу, встречался с молодежью и не терял связи с родными институтами. Так, в 2002 году, чтобы отметить 80-летие своего знаменитого выпускника, студенты УПИ принесли Бориса Гавриловича на руках в аудиторию, названную его именем. Имя Россохина она носит по сей день, там висит его портрет. Скончался Борис Гаврилович 18 июля 2005 года в возрасте 82 лет. Он похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище. Кроме именной аудитории в музее родного вуза ему посвящен отдельный стенд. А на аллее, ведущей к главному корпусу, на обелиске в честь Героев СССР высечено его имя. В марте 2025-го власти Екатеринбурга решили именем Бориса Россохина назвать одну из улиц. Она находится в новом Новокольцовском районе. Пока там идет активная стройка и таблиц с указателями улицы Россохина нет. Но как только здания возведут, улица обретет реальное воплощение. На ней расположатся новые учебные корпуса и общежития УрФУ — вуза, где учился герой.