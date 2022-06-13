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На курганском фармзаводе акционеров лишают выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Синтез. Курган , синтез, фармацевтика, фармацевтика синтез, завод синтез
Совет директоров ПАО «Синтез» принял решение не делиться прибылью Фото:

Курганское фармацевтическое предприятие ПАО «Синтез» приняло решение не распределять прибыль и дивиденды между акционерами. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о нераспределении полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года в размере 3 079 519 758 рублей 44 копейки. Дивиденды за 2021 год не выплачивать», — говорится в решении совета директоров.

URA.RU направило запрос в ПАО «Синтез». В пресс-службе завода пояснили, что текущая прибыль будет направлена на обеспечение производства всем необходимым для бесперебойной работы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеров курганского завода военной техники планируют лишить дивидендов. На оборонном предприятии «Курганмашзавод» за год прибыль сократилась в 23 раза.

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Курганское фармацевтическое предприятие ПАО «Синтез» приняло решение не распределять прибыль и дивиденды между акционерами. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации «Интерфакс». «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о нераспределении полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года в размере 3 079 519 758 рублей 44 копейки. Дивиденды за 2021 год не выплачивать», — говорится в решении совета директоров. URA.RU направило запрос в ПАО «Синтез». В пресс-службе завода пояснили, что текущая прибыль будет направлена на обеспечение производства всем необходимым для бесперебойной работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеров курганского завода военной техники планируют лишить дивидендов. На оборонном предприятии «Курганмашзавод» за год прибыль сократилась в 23 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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