На курганском фармзаводе акционеров лишают выплат

Совет директоров ПАО «Синтез» принял решение не делиться прибылью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское фармацевтическое предприятие ПАО «Синтез» приняло решение не распределять прибыль и дивиденды между акционерами. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о нераспределении полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года в размере 3 079 519 758 рублей 44 копейки. Дивиденды за 2021 год не выплачивать», — говорится в решении совета директоров.

URA.RU направило запрос в ПАО «Синтез». В пресс-службе завода пояснили, что текущая прибыль будет направлена на обеспечение производства всем необходимым для бесперебойной работы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеров курганского завода военной техники планируют лишить дивидендов. На оборонном предприятии «Курганмашзавод» за год прибыль сократилась в 23 раза.