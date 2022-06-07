В Кургане акционеров завода военной техники лишают дивидендов

Курганмашзавод планирует отказаться от начисления и выплаты дивидендов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (выпускает военную технику) планирует отказаться от начисления и выплаты дивидендов своим акционерам. Об этом говорится на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по акциям ПАО «Курганмашзавод» повестки дня заседания Совета директоров: «за» — 6 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов. <…> Советом директоров рекомендовано не начислять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по результатам 2021 финансового года», — говорится в сообщении.

Окончательное решение общего собрания акционеров будет принято 23 июня 2022 года. Помимо вопроса о выплате дивидендов по акциям Курганмашзавода, в повестке рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета и распределении прибыли по результатам 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на главном курганском оборонном заводе прибыль сократилась в 23 раза. В прошлом году она составила всего более полумиллиарда рублей. На Курганмашзаводе ищут замену импортных комплектующих. На предприятии планируют заменить немецкие дизельные двигатели для мини-погрузчиков.