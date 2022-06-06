На главном курганском оборонном заводе уменьшилась прибыль

Чистая прибыль Курганмашзавода за год снизилась почти в 23 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском машиностроительном заводе чистая прибыль сократилась почти в 23 раза. В прошлом году она составила всего более полумиллиарда рублей. Об этом говорится в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

«Отчет о финансовых результатах за январь—декабрь 2021 года. ПАО „Курганмашзавод“. Вид экономической деятельности — производство военных боевых машин. Чистая прибыль за 12 месяцев 2021 года — 519 100 000 рублей. За 12 месяцев 2020 года — 11 841 961 000 рублей», — говорится в документе.

Высокая прибыль по итогам 2020 года связана с тем, что за этот период поступали доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока давности. При этом выручка предприятия в 2021 году выросла почти на 2 000 000 000 и составила 25 721 371 000 рубль.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Курганмашзаводе ищут замену импортных комплектующих. На предприятии планируют заменить немецкие дизельные двигатели для мини-погрузчиков. В Кургане у крупной торговой сети «Метрополис» за прошлый год убытки составили около 81 миллиона рублей.