13 июня 2022
12 июня 2022

В пермском ТЦ открылся ресторан итальянской и паназиатской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда за 1000 в ресторане
Ресторан расположен рядом с кафе «Гамарджоба» Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан итальянской и паназиатской кухни «Хруст». Об открытии сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Ресторан готов удивлять вас новыми вкусами! „Хруст“ расположен на втором этаже, рядом с кафе „Гамарджоба“», — указано в посте.

В ресторане подают пасту собственного производства и разные виды пиццы: неаполитанскую на пышном тесте и римскую — на тонком. Из паназиатской кухни в меню представлены поке, роллы, суп Том Ям и другое. Также в ресторане можно заказать десерты.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТЦ пройдет чемпионат пиццы. Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей.

В ресторане много посадочных мест
В меню представлены блюда паназиатской и итальянской кухни

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В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан итальянской и паназиатской кухни «Хруст». Об открытии сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». «Ресторан готов удивлять вас новыми вкусами! „Хруст“ расположен на втором этаже, рядом с кафе „Гамарджоба“», — указано в посте. В ресторане подают пасту собственного производства и разные виды пиццы: неаполитанскую на пышном тесте и римскую — на тонком. Из паназиатской кухни в меню представлены поке, роллы, суп Том Ям и другое. Также в ресторане можно заказать десерты. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТЦ пройдет чемпионат пиццы. Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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