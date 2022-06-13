В пермском ТЦ открылся ресторан итальянской и паназиатской кухни

В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан итальянской и паназиатской кухни «Хруст». Об открытии сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».
«Ресторан готов удивлять вас новыми вкусами! „Хруст“ расположен на втором этаже, рядом с кафе „Гамарджоба“», — указано в посте.
В ресторане подают пасту собственного производства и разные виды пиццы: неаполитанскую на пышном тесте и римскую — на тонком. Из паназиатской кухни в меню представлены поке, роллы, суп Том Ям и другое. Также в ресторане можно заказать десерты.
В меню представлены блюда паназиатской и итальянской кухни
Сообщество «ТРЦ Планета г. Пермь» / vk.com
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В пермском ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан итальянской и паназиатской кухни «Хруст». Об открытии сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». «Ресторан готов удивлять вас новыми вкусами! „Хруст“ расположен на втором этаже, рядом с кафе „Гамарджоба“», — указано в посте. В ресторане подают пасту собственного производства и разные виды пиццы: неаполитанскую на пышном тесте и римскую — на тонком. Из паназиатской кухни в меню представлены поке, роллы, суп Том Ям и другое. Также в ресторане можно заказать десерты. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТЦ пройдет чемпионат пиццы. Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей.