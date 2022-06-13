13 июня 2022
12 июня 2022

Вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
Рейс выполнял самолет авиакомпании «Ямал» Фото:

Вылетавший из Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» из-за трещины лобового стекла подал сигнал бедствия, после чего вернулся в тюменский аэропорт. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident.

«При выполнении полета по маршруту Тюмень-Сочи, командир воздушного судна доложил о трещине лобового стекла и принял решение о возврате на аэродром вылета Тюмень (Рощино). Бедствие, срочность не объявлял», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту «Рощино» вынужденно приземлился самолет, совершавший рейс из Москвы до Екатеринбурга. Причиной стал сильный туман в екатеринбургском аэропорту.

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Вылетавший из Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» из-за трещины лобового стекла подал сигнал бедствия, после чего вернулся в тюменский аэропорт. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident. «При выполнении полета по маршруту Тюмень-Сочи, командир воздушного судна доложил о трещине лобового стекла и принял решение о возврате на аэродром вылета Тюмень (Рощино). Бедствие, срочность не объявлял», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту «Рощино» вынужденно приземлился самолет, совершавший рейс из Москвы до Екатеринбурга. Причиной стал сильный туман в екатеринбургском аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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