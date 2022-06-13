Вылетавший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия

Рейс выполнял самолет авиакомпании «Ямал»
Вылетавший из Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» из-за трещины лобового стекла подал сигнал бедствия, после чего вернулся в тюменский аэропорт. Информация об этом появилась в telegram-канале Aviaincident.
«При выполнении полета по маршруту Тюмень-Сочи, командир воздушного судна доложил о трещине лобового стекла и принял решение о возврате на аэродром вылета Тюмень (Рощино). Бедствие, срочность не объявлял», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском аэропорту «Рощино» вынужденно приземлился самолет, совершавший рейс из Москвы до Екатеринбурга. Причиной стал сильный туман в екатеринбургском аэропорту.
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