Пьяный тюменец напал с ножом на собственного сына

64-летний житель Вагайского района пойдет под суд за убийство собственного 40-летнего сына. Об этом сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
«В Тобольске завершается расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего сына. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Вагайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство», — указано в сообщении СК.
По версии следствия, 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме, расположенном в деревне Юрмы Вагайского района. В какой-то момент, мужчины поссорились и отец взял из шкафа охотничий нож, которым нанес сыну не менее двух ударов в область груди. От полученных ран последний скончался на месте.
В СК уточнили, что расследование уголовного дела закончено. В ближайшее время будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения.
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64-летний житель Вагайского района пойдет под суд за убийство собственного 40-летнего сына. Об этом сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. «В Тобольске завершается расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего сына. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Вагайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство», — указано в сообщении СК. По версии следствия, 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме, расположенном в деревне Юрмы Вагайского района. В какой-то момент, мужчины поссорились и отец взял из шкафа охотничий нож, которым нанес сыну не менее двух ударов в область груди. От полученных ран последний скончался на месте. В СК уточнили, что расследование уголовного дела закончено. В ближайшее время будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения.