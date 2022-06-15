Пьяный тюменец напал с ножом на собственного сына

64-летний житель Вагайского района напал с ножом на своего 40-летнего сына Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

64-летний житель Вагайского района пойдет под суд за убийство собственного 40-летнего сына. Об этом сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

«В Тобольске завершается расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего сына. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Вагайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство», — указано в сообщении СК.

По версии следствия, 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме, расположенном в деревне Юрмы Вагайского района. В какой-то момент, мужчины поссорились и отец взял из шкафа охотничий нож, которым нанес сыну не менее двух ударов в область груди. От полученных ран последний скончался на месте.

В СК уточнили, что расследование уголовного дела закончено. В ближайшее время будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения.