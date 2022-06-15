15 июня 2022

Пьяный тюменец напал с ножом на собственного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
64-летний житель Вагайского района напал с ножом на своего 40-летнего сына Фото:

64-летний житель Вагайского района пойдет под суд за убийство собственного 40-летнего сына. Об этом сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

«В Тобольске завершается расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего сына. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Вагайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство», — указано в сообщении СК.

По версии следствия, 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме, расположенном в деревне Юрмы Вагайского района. В какой-то момент, мужчины поссорились и отец взял из шкафа охотничий нож, которым нанес сыну не менее двух ударов в область груди. От полученных ран последний скончался на месте.

В СК уточнили, что расследование уголовного дела закончено. В ближайшее время будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения.

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64-летний житель Вагайского района пойдет под суд за убийство собственного 40-летнего сына. Об этом сообщает официальный telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. «В Тобольске завершается расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего сына. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Вагайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство», — указано в сообщении СК. По версии следствия, 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме, расположенном в деревне Юрмы Вагайского района. В какой-то момент, мужчины поссорились и отец взял из шкафа охотничий нож, которым нанес сыну не менее двух ударов в область груди. От полученных ран последний скончался на месте. В СК уточнили, что расследование уголовного дела закончено. В ближайшее время будет решен вопрос об утверждении обвинительного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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