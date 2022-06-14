В ЯНАО сократилось число стобалльников по русскому языку

В этом году ЕГЭ по русскому на сто баллов сдала только выпускница ноябрьской школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году в ЯНАО Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому на сто баллов сдал только один ученик. Выпускница из Ноябрьской школы №7 Екатерина Шестопалова получила высший балл на экзамене, который прошел в конце мая, сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО.

«Сегодня государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по русскому языку, который ямальские выпускники сдавали 30 и 31 мая. Сто баллов получила выпускница школы №7 из Ноябрьска Екатерина Шестопалова», — написали в пресс-релизе представители департамента.

Екатерина не первый год показывает высокие результаты по гуманитарным предметам. В качестве меры поощрения девушка, набравшая высший балл по русскому языку, получит грант от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в размере 100 тыс. руб.

В прошлом году сто баллов на ЕГЭ по русскому языку получили пять выпускников из ЯНАО. Двое из них закончили школы Нового Уренгоя и по одному из Муравленко и Надыма.

Ранее URA.RU сообщало о том, что за ходом проведения Единого государственного экзамена в 2022 году будут следить более 600 камер. Все устройства поддерживают высокое качество картинки и способны передавать звук.