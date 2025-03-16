Врачи ХМАО спасли 9-летнего мальчика из ЯНАО с тяжелым диагнозом

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Врачи Югры провели юному ямальцу санационную бронхоскопию
Врачи Югры провели юному ямальцу санационную бронхоскопию Фото:

В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу санавиацией в тяжелом состоянии доставили 9-летнего мальчика из ЯНАО. У него была диагностирована деструктивная пневмония, из-за которой ребенка пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Мальчика доставили санавиацией в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии из Ямало-Ненецкого автономного округа… Ребенок находился на искусственной вентиляции легких и сразу же попал в реанимацию. На фоне пневмонии у него возникло осложнение в виде гнойного расплавления легкого (сепсиса)… Говоря медицинским языком, у мальчика была деструктивная пневмония», — написано в telegram-канале ведомства.

Для удаления гноя из легкого врачи Югры провели санационную бронхоскопию, а через некоторое время мальчик начал дышать самостоятельно. Помимо антибактериального лечения и физиотерапии, ему назначили дыхательную гимнастику. Больше всего юному ямальцу понравилось упражнение, в котором ему было необходимо надувать шарики.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске врачи спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО, проведя сложную операцию на сердце. Медики установили женщине искусственный сердечный клапан.

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В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу санавиацией в тяжелом состоянии доставили 9-летнего мальчика из ЯНАО. У него была диагностирована деструктивная пневмония, из-за которой ребенка пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Минздраве России. «Мальчика доставили санавиацией в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии из Ямало-Ненецкого автономного округа… Ребенок находился на искусственной вентиляции легких и сразу же попал в реанимацию. На фоне пневмонии у него возникло осложнение в виде гнойного расплавления легкого (сепсиса)… Говоря медицинским языком, у мальчика была деструктивная пневмония», — написано в telegram-канале ведомства. Для удаления гноя из легкого врачи Югры провели санационную бронхоскопию, а через некоторое время мальчик начал дышать самостоятельно. Помимо антибактериального лечения и физиотерапии, ему назначили дыхательную гимнастику. Больше всего юному ямальцу понравилось упражнение, в котором ему было необходимо надувать шарики. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске врачи спасли 90-летнюю пациентку из ЯНАО, проведя сложную операцию на сердце. Медики установили женщине искусственный сердечный клапан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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