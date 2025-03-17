США планируют осуществить перемещение своей военной техники из Германии в Армению. Об этом гласят соответствующие документы.
«Командование материально-технического обеспечения армии Соединенных Штатов планирует осуществить перевозку оборудования с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении», — изучили содержание документов журналисты RT. Отмечается, что планируется переброска сотни единиц оборудования и транспорта через Грузию.
Эта операция, намеченная на 16 июля и продолжающаяся до 7 августа, возможно, связана с совместными учениями Пентагона и армянской армии, что может рассматриваться как укрепление американского присутствия в регионе. Перевозка включает 151 единицу оборудования, в том числе санитарные машины. Из документации следует, что запрещено использовать маршруты через Россию, Турцию или Азербайджан. Эксперты отмечают, что такое сотрудничество несовместимо с состоянием Армении как члена ОДКБ и может привести к усилению влияния США в Закавказье.
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