США хотят переместить военную технику из Германии в Армению

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Военная техника будет перемещаться через Грузию
Военная техника будет перемещаться через Грузию Фото:

США планируют осуществить перемещение своей военной техники из Германии в Армению. Об этом гласят соответствующие документы.

«Командование материально-технического обеспечения армии Соединенных Штатов планирует осуществить перевозку оборудования с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении», — изучили содержание документов журналисты RT. Отмечается, что планируется переброска сотни единиц оборудования и транспорта через Грузию.

Эта операция, намеченная на 16 июля и продолжающаяся до 7 августа, возможно, связана с совместными учениями Пентагона и армянской армии, что может рассматриваться как укрепление американского присутствия в регионе. Перевозка включает 151 единицу оборудования, в том числе санитарные машины. Из документации следует, что запрещено использовать маршруты через Россию, Турцию или Азербайджан. Эксперты отмечают, что такое сотрудничество несовместимо с состоянием Армении как члена ОДКБ и может привести к усилению влияния США в Закавказье.

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США планируют осуществить перемещение своей военной техники из Германии в Армению. Об этом гласят соответствующие документы. «Командование материально-технического обеспечения армии Соединенных Штатов планирует осуществить перевозку оборудования с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении», — изучили содержание документов журналисты RT. Отмечается, что планируется переброска сотни единиц оборудования и транспорта через Грузию. Эта операция, намеченная на 16 июля и продолжающаяся до 7 августа, возможно, связана с совместными учениями Пентагона и армянской армии, что может рассматриваться как укрепление американского присутствия в регионе. Перевозка включает 151 единицу оборудования, в том числе санитарные машины. Из документации следует, что запрещено использовать маршруты через Россию, Турцию или Азербайджан. Эксперты отмечают, что такое сотрудничество несовместимо с состоянием Армении как члена ОДКБ и может привести к усилению влияния США в Закавказье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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