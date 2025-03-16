16 марта 2025

В Салехарде мужчина обокрал сетевой магазин из-за беспечных продавцов

В Салехарде суд отправил мужчину в колонию за кражу дорогого алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО осудили мужчину за крупную кражу в магазине
В ЯНАО осудили мужчину за крупную кражу в магазине Фото:

В Салехарде суд отправил в колонию местного жителя за кражу в сетевом магазине. Мужчина 1964 года рождения проник ночью в торговый зал через незакрытый запасной выход и собрал в пакеты дорогостоящий алкоголь на сумму чуть более 40 тысяч рублей, сообщили URA.RU источники в судебном департаменте.

«Действия мужчины внутри магазина были застигнуты оператором видеонаблюдения ЧОО „Флагман“, который по камерам наблюдения увидел мужчину, ходящего по торговому залу магазина. Злоумышленник собирал в пакеты алкогольную продукцию и прочие товары. Оператор и сообщил о данном факте в дежурную часть полиции»,- рассказал корреспонденту URA.RU собеседник.

На выходе из магазина мужчину задержали с поличным, теперь вор будет отбывать наказание в одной из колоний. Его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Ранее, URA.RU сообщило о гурмане из ЯНАО, женщина украла в магазине черную икру. Воровка отделалась штрафом. 

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В Салехарде суд отправил в колонию местного жителя за кражу в сетевом магазине. Мужчина 1964 года рождения проник ночью в торговый зал через незакрытый запасной выход и собрал в пакеты дорогостоящий алкоголь на сумму чуть более 40 тысяч рублей, сообщили URA.RU источники в судебном департаменте. «Действия мужчины внутри магазина были застигнуты оператором видеонаблюдения ЧОО „Флагман“, который по камерам наблюдения увидел мужчину, ходящего по торговому залу магазина. Злоумышленник собирал в пакеты алкогольную продукцию и прочие товары. Оператор и сообщил о данном факте в дежурную часть полиции»,- рассказал корреспонденту URA.RU собеседник. На выходе из магазина мужчину задержали с поличным, теперь вор будет отбывать наказание в одной из колоний. Его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы. Ранее, URA.RU сообщило о гурмане из ЯНАО, женщина украла в магазине черную икру. Воровка отделалась штрафом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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