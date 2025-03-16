В Салехарде мужчина обокрал сетевой магазин из-за беспечных продавцов

В Салехарде суд отправил в колонию местного жителя за кражу в сетевом магазине. Мужчина 1964 года рождения проник ночью в торговый зал через незакрытый запасной выход и собрал в пакеты дорогостоящий алкоголь на сумму чуть более 40 тысяч рублей, сообщили URA.RU источники в судебном департаменте.
«Действия мужчины внутри магазина были застигнуты оператором видеонаблюдения ЧОО „Флагман“, который по камерам наблюдения увидел мужчину, ходящего по торговому залу магазина. Злоумышленник собирал в пакеты алкогольную продукцию и прочие товары. Оператор и сообщил о данном факте в дежурную часть полиции»,- рассказал корреспонденту URA.RU собеседник.
На выходе из магазина мужчину задержали с поличным, теперь вор будет отбывать наказание в одной из колоний. Его приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы.
Ранее, URA.RU сообщило о гурмане из ЯНАО, женщина украла в магазине черную икру. Воровка отделалась штрафом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!