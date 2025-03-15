15 марта 2025
14 марта 2025

Пострадавших от пожара в Салехарде разместили в гостинице

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание было полностью потушено за 2,5 часа
Возгорание было полностью потушено за 2,5 часа Фото:

Утром 16 марта в доме по улице Игарская, 48 в Салехарде произошел пожар. Из него было эвакуировано 11 людей, шестеро из которых — дети. Теперь трое взрослых и трое детей размещены в гостинице «Обь», сообщили в мэрии города.

«Администрация города обеспечила размещение в гостинице шести человек, пострадавших в утреннем пожаре на улице Игарская, 48. Трое взрослых и трое детей уже расселены в гостиницу „Обь „… Представители профильных структур администрации Салехарда изучают индивидуальные потребности жителей дома... На месте пожара сейчас работают аварийные бригады коммунальных служб. Так, в первом подъезде теплоснабжение уже восстановлено, во втором подъезде специалисты меняют участок трубы“, — написано в telegram-канале ведомства.

Как оказалось, в пожаре все-таки были пострадавшие — мужчина и женщина. Им уже оказана медицинская помощь, они переведены на амбулаторное лечение.

Возгорание было полностью потушено за 2,5 часа. В результате пожара повреждены две квартиры на площади в 100 квадратных метров. Сейчас в деле разбирается прокуратура округа. На место происшествия выезжал прокурор Салехарда Евгений Губкин.

В Салехарде пожарные отстояли жилой дом от огня. Многоквартирная «деревяшка» на Игарской 48 вспыхнула в пять утра 16 марта.

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Утром 16 марта в доме по улице Игарская, 48 в Салехарде произошел пожар. Из него было эвакуировано 11 людей, шестеро из которых — дети. Теперь трое взрослых и трое детей размещены в гостинице «Обь», сообщили в мэрии города. «Администрация города обеспечила размещение в гостинице шести человек, пострадавших в утреннем пожаре на улице Игарская, 48. Трое взрослых и трое детей уже расселены в гостиницу „Обь „… Представители профильных структур администрации Салехарда изучают индивидуальные потребности жителей дома... На месте пожара сейчас работают аварийные бригады коммунальных служб. Так, в первом подъезде теплоснабжение уже восстановлено, во втором подъезде специалисты меняют участок трубы“, — написано в telegram-канале ведомства. Как оказалось, в пожаре все-таки были пострадавшие — мужчина и женщина. Им уже оказана медицинская помощь, они переведены на амбулаторное лечение. Возгорание было полностью потушено за 2,5 часа. В результате пожара повреждены две квартиры на площади в 100 квадратных метров. Сейчас в деле разбирается прокуратура округа. На место происшествия выезжал прокурор Салехарда Евгений Губкин. В Салехарде пожарные отстояли жилой дом от огня. Многоквартирная «деревяшка» на Игарской 48 вспыхнула в пять утра 16 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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