Ледовый городок Салехарда стал опасен для детей

Ледовые фигуры в Салехарде таят из-за потепления
Ледовые конструкции на площади у «Геолога» в Салехарде деформировались из-за потепления. В связи с этим ледовый городок стал небезопасен для детей, поэтому мэрия города приняла решение его закрыть.
«В связи с резким повышением температуры ледовые конструкции на площади у „Геолога“ деформировались и стали небезопасными для посетителей. Администрация города приняла решение закрыть ледовый городок», — написано в telegram-канале мэрии.
Все входы и выходы к ледовому городку сейчас перекрыты. С завтрашнего дня — 17 марта — начнется демонтаж конструкций.
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