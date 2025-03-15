15 марта 2025
14 марта 2025

Ледовый городок Салехарда стал опасен для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовые фигуры в Салехарде таят из-за потепления
Ледовые фигуры в Салехарде таят из-за потепления Фото:

Ледовые конструкции на площади у «Геолога» в Салехарде деформировались из-за потепления. В связи с этим ледовый городок стал небезопасен для детей, поэтому мэрия города приняла решение его закрыть.

«В связи с резким повышением температуры ледовые конструкции на площади у „Геолога“ деформировались и стали небезопасными для посетителей. Администрация города приняла решение закрыть ледовый городок», — написано в telegram-канале мэрии.

Все входы и выходы к ледовому городку сейчас перекрыты. С завтрашнего дня — 17 марта — начнется демонтаж конструкций.

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Ледовые конструкции на площади у «Геолога» в Салехарде деформировались из-за потепления. В связи с этим ледовый городок стал небезопасен для детей, поэтому мэрия города приняла решение его закрыть. «В связи с резким повышением температуры ледовые конструкции на площади у „Геолога“ деформировались и стали небезопасными для посетителей. Администрация города приняла решение закрыть ледовый городок», — написано в telegram-канале мэрии. Все входы и выходы к ледовому городку сейчас перекрыты. С завтрашнего дня — 17 марта — начнется демонтаж конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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