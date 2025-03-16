В Салехарде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и отделался штрафом

В Салехарде на пешеходном переходе по улице Игарская в декабре 2024 года был сбит ребенок. Прокуратура города добилась взыскания компенсации морального вреда с водителя, нарушившего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что в декабре 2024 года местный житель, управляя транспортным средством и нарушив правила дорожного движения на пешеходном переходе по ул. Игарская, совершил наезд на ребенка, в связи с чем причинил ему телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства. Проверка была организована после обращения матери девочки.
По иску прокуратуры города, суд принял решение о взыскании с нарушителя 50-ти тысяч рублей в пользу пострадавшей. Исполнение судебного решения находится на контроле у прокуратуры.
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