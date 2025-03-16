16 марта 2025
15 марта 2025

В Салехарде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и отделался штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель нарушил ПДД на пешеходном переходе
Водитель нарушил ПДД на пешеходном переходе Фото:

В Салехарде на пешеходном переходе по улице Игарская в декабре 2024 года был сбит ребенок. Прокуратура города добилась взыскания компенсации морального вреда с водителя, нарушившего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в декабре 2024 года местный житель, управляя транспортным средством и нарушив правила дорожного движения на пешеходном переходе по ул. Игарская, совершил наезд на ребенка, в связи с чем причинил ему телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства. Проверка была организована после обращения матери девочки.

По иску прокуратуры города, суд принял решение о взыскании с нарушителя 50-ти тысяч рублей в пользу пострадавшей. Исполнение судебного решения находится на контроле у прокуратуры.

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В Салехарде на пешеходном переходе по улице Игарская в декабре 2024 года был сбит ребенок. Прокуратура города добилась взыскания компенсации морального вреда с водителя, нарушившего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в декабре 2024 года местный житель, управляя транспортным средством и нарушив правила дорожного движения на пешеходном переходе по ул. Игарская, совершил наезд на ребенка, в связи с чем причинил ему телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства. Проверка была организована после обращения матери девочки. По иску прокуратуры города, суд принял решение о взыскании с нарушителя 50-ти тысяч рублей в пользу пострадавшей. Исполнение судебного решения находится на контроле у прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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