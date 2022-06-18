Торт приобрели в одной из кондитерских городаНоябрьский чат в Telegram
Житель Ноябрьска (ЯНАО) купил в кондитерской торт с плесенью. Пост, размещенный в Ноябрьском чате в Telegram, вызывал обсуждение с различными комментариями.
«Магазин „Капелька“, спасибо за испорченный день рождения. Cказали, что торт свежий», — написал автор поста.
«Ужас», — написала пользователь с ником Krisss. «Однажды брали у них несколько тортов, человек на пенсию уходил. Только пара были съедобные. Остальные пропавшие — прокисшие и с плесенью», — поделился пользователь с ником TROJAN. Несколько человек назвали торт по аналогии с сыром — дор-блю, бри и рокфор. Автору также посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. В одном из комментариев Сергей предположил, что так могут действовать конкуренты.
Агентство попыталось выяснить, почему покупателям предлагают товар такого качества. На звонок корреспондента по телефону, размещенному в открытом доступе, не ответили.
Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Торт с плесенью, купленный в кондитерской
Ноябрьский чат в telegram
Торт с плесенью, купленный в кондитерской
Ноябрьский чат в telegram
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Житель Ноябрьска (ЯНАО) купил в кондитерской торт с плесенью. Пост, размещенный в Ноябрьском чате в Telegram, вызывал обсуждение с различными комментариями. «Магазин „Капелька“, спасибо за испорченный день рождения. Cказали, что торт свежий», — написал автор поста. «Ужас», — написала пользователь с ником Krisss. «Однажды брали у них несколько тортов, человек на пенсию уходил. Только пара были съедобные. Остальные пропавшие — прокисшие и с плесенью», — поделился пользователь с ником TROJAN. Несколько человек назвали торт по аналогии с сыром — дор-блю, бри и рокфор. Автору также посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. В одном из комментариев Сергей предположил, что так могут действовать конкуренты. Агентство попыталось выяснить, почему покупателям предлагают товар такого качества. На звонок корреспондента по телефону, размещенному в открытом доступе, не ответили. Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».