18 июня 2022
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16 июня 2022

Жителей Ноябрьска возмутил торт с плесенью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торт приобрели в одной из кондитерских города

Житель Ноябрьска (ЯНАО) купил в кондитерской торт с плесенью. Пост, размещенный в Ноябрьском чате в Telegram, вызывал обсуждение с различными комментариями.

«Магазин „Капелька“, спасибо за испорченный день рождения. Cказали, что торт свежий», — написал автор поста.

«Ужас», — написала пользователь с ником Krisss. «Однажды брали у них несколько тортов, человек на пенсию уходил. Только пара были съедобные. Остальные пропавшие — прокисшие и с плесенью», — поделился пользователь с ником TROJAN. Несколько человек назвали торт по аналогии с сыром — дор-блю, бри и рокфор. Автору также посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. В одном из комментариев Сергей предположил, что так могут действовать конкуренты.

Агентство попыталось выяснить, почему покупателям предлагают товар такого качества. На звонок корреспондента по телефону, размещенному в открытом доступе, не ответили.

Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Торт с плесенью, купленный в кондитерской
Торт с плесенью, купленный в кондитерской

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) купил в кондитерской торт с плесенью. Пост, размещенный в Ноябрьском чате в Telegram, вызывал обсуждение с различными комментариями. «Магазин „Капелька“, спасибо за испорченный день рождения. Cказали, что торт свежий», — написал автор поста. «Ужас», — написала пользователь с ником Krisss. «Однажды брали у них несколько тортов, человек на пенсию уходил. Только пара были съедобные. Остальные пропавшие — прокисшие и с плесенью», — поделился пользователь с ником TROJAN. Несколько человек назвали торт по аналогии с сыром — дор-блю, бри и рокфор. Автору также посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. В одном из комментариев Сергей предположил, что так могут действовать конкуренты. Агентство попыталось выяснить, почему покупателям предлагают товар такого качества. На звонок корреспондента по телефону, размещенному в открытом доступе, не ответили. Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) купил в магазине «Магнит» в микрорайоне Советский йогурт с плесенью. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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