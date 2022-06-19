Курганский вуз ищет подрядчика для стройки проблемного бассейна

Строительство бассейна в Кургане должны закончить до 31 июля 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганский государственный университет, который ранее расторг контракт с питерским застройщиком, в поисках нового подрядчика для строительства бассейна в Заозерном. Такая информация размещена на портале госзакупок.

«Наименование объекта закупки: выполнение работ по строительству спортивного объекта «Бассейн ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». Начальная цена контракта: 242 230 500 рублей. Заявки принимаются до 24 июня 2022 года», — указано в аукционной документации. По плану, длина чаши бассейна составит 25 метров, он будет состоять из шести дорожек. Максимальная глубина — 1,8 метра. Согласно проекту контракта, объект должны построить до 31 июля 2023 года.

Ранее URA.RU писало о том, что контракт на строительство бассейна в Заозерном районе Кургана был заключен в конце прошлого года. Единственным участником торгов стала ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга. Найти подрядчика вузу удалось только с третьей попытки, когда стоимость контракта увеличили на пять миллионов рублей. Новый спортобъект должны были построить до 29 октября 2022 года, однако подрядчик так и не приступил к исполнению контракта. Сначала строительство нового бассейна затягивалось из-за того, что подрядчик искал замену импортному оборудованию. В феврале губернатор Вадим Шумков пояснял, что строительство бассейна откладывалось из-за того, что подрядчик запросил перерасчет сметы из-за роста цен на стройматериалы.

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