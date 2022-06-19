В Пермском научном центре УрО РАН выбрали руководителя

Кандидатура Олега Плехова была одобрена большинством голосов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителем Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук избран доктор физико-математических наук Олег Плехов. Ранее он занимал пост заместителя директора учреждения. На собрании трудового коллектива его кандидатура была одобрена большинством голосов.

«Общее число избирательных бюллетеней — 844 шт. За кандидатуру Плехова Олега Анатольевича подано 512 голосов», — сообщается в протоколе решения. На пост директора также претендовали доктор медицинских наук Сергей Гейн — он получил 66 голосов, и заведующий отделом этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН Александр Черных. За него отдал голос 41 человек.

По данным сайта Пермского научного центра УрО РАН, Олег Плехов является специалистом в области механики деформируемого твердого тела, термодинамики процессов пластического деформирования и разрушения, экспериментальной механики. На счету ученого более 250 научных работ. Он также является профессором Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Ранее, с 2017 года, Пермский научный центр УрО РАН возглавлял заведующий лабораторией механики горных пород Горного института УрО РАН Александр Барях.