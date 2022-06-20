В мэрии Кургана не ищут кандидатов на статусный пост

В Кургане не объявляли конкурс на должность управделами мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана не ищут претендентов на пост управляющего делами. Конкурс на эту должность не объявлен, ответили URA.RU на редакционный запрос в пресс-службе мэрии. Место остается вакантным уже два года.

«Конкурс на данную должность не объявлен. Документы от кандидатов не поступали. В соответствии с должностной инструкцией исполнение обязанностей управляющего делами администрации Кургана возложено на заместителя управделами Анастасию Аргышеву», — указано в ответе администрации. В мэрии уточнили, что в ближайшее время менять структуру администрации не планируют.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Кургана два года свободен пост управляющего делами. В 2020 году с должности ушел Сергей Заскалькин. Особую известность чиновнику принес комментарий для «Первого канала» про «скандинавские технологии» ремонта дорог в снегопад. Управляющий делами курирует работу управления информационных технологий и пяти отделов (организационно-контрольной работы, муниципальной службы и кадров, бухгалтерского учета, документационного обеспечения, протокольного сопровождения).