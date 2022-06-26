Турция приняла решение насчет санкций против России

26 июня 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Турция не будет подключаться к санкциям против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Анкара не будет подключаться к санкциям против России, так как пострадает, в первую очередь экономика Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание. Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Он отметил, что Запад в курсе позиции Анкары по этому вопросу. Он подчеркнул, что санкции против РФ, в первую очередь затронут экономику Турции, на что турецкие власти не готовы нарваться. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны ЕС. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Анкара не будет подключаться к санкциям против России, так как пострадает, в первую очередь экономика Турции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание. Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Он отметил, что Запад в курсе позиции Анкары по этому вопросу. Он подчеркнул, что санкции против РФ, в первую очередь затронут экономику Турции, на что турецкие власти не готовы нарваться. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны ЕС.