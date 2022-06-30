Департамент в ЯНАО накажут за неуплату денег по госконтрактам

Общая сумма контрактов на учебники составила 18 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент образования в Ямальском районе (ЯНАО) накажут за несвоевременную выплату по контрактам, которые были заключены с предпринимателями на поставку учебной литературы. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, общая сумма контрактов составила 18 миллионов рублей.

«Установлено, что в департаменте образования Ямальского района с восемью субъектами предпринимательства заключены муниципальные контракты на поставку учебной литературы, общая сумма которых составила 18 млн рублей. Предприниматели договорные обязательства исполнили в полном объеме, однако оплату за выполненные работы в установленный срок не получили (порой с задержкой до 3 месяцев)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуратурой было внесено представление главе администрации района и возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Виновник должен будет заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Агентство направило запрос в департамент образования администрации Ямальского района для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступило.