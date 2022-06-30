30 июня 2022
29 июня 2022

Департамент в ЯНАО накажут за неуплату денег по госконтрактам

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, библиотека, книги, учеба, книжные полки, учебники, школьные учебники, школа
Общая сумма контрактов на учебники составила 18 миллионов рублей Фото:

Департамент образования в Ямальском районе (ЯНАО) накажут за несвоевременную выплату по контрактам, которые были заключены с предпринимателями на поставку учебной литературы. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, общая сумма контрактов составила 18 миллионов рублей.

«Установлено, что в департаменте образования Ямальского района с восемью субъектами предпринимательства заключены муниципальные контракты на поставку учебной литературы, общая сумма которых составила 18 млн рублей. Предприниматели договорные обязательства исполнили в полном объеме, однако оплату за выполненные работы в установленный срок не получили (порой с задержкой до 3 месяцев)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуратурой было внесено представление главе администрации района и возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Виновник должен будет заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Агентство направило запрос в департамент образования администрации Ямальского района для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступило.

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Департамент образования в Ямальском районе (ЯНАО) накажут за несвоевременную выплату по контрактам, которые были заключены с предпринимателями на поставку учебной литературы. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, общая сумма контрактов составила 18 миллионов рублей. «Установлено, что в департаменте образования Ямальского района с восемью субъектами предпринимательства заключены муниципальные контракты на поставку учебной литературы, общая сумма которых составила 18 млн рублей. Предприниматели договорные обязательства исполнили в полном объеме, однако оплату за выполненные работы в установленный срок не получили (порой с задержкой до 3 месяцев)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что прокуратурой было внесено представление главе администрации района и возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Виновник должен будет заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Агентство направило запрос в департамент образования администрации Ямальского района для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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