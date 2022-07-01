01 июля 2022

Вдова героя ДНР Моторолы получила орден мужества

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Моторолу посмертно наградили орденом мужества Фото:

Вдове военного из ДНР Арсена Павлова (Моторолы) Елене Павловой вручили орден мужества по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Перед строем бойцов „Спарты“ первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой — супруге Моторолы. Арсен — настоящий русский воин, пример мужества и героизма», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Моторола был командиром батальона «Спарта», который базировался в ДНР, передает телеканал 360. Путин подписал указ о присвоении ордена Павлову еще в мае. Его наградили за мужество, отвагу и самоотверженность. Военного убили в Донецке в 2016 году, в лифте его дома сработало взрывное устройство, пишут «Дни.ру». Это было не первым покушением на командира ополчения ДНР.

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Вдове военного из ДНР Арсена Павлова (Моторолы) Елене Павловой вручили орден мужества по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Перед строем бойцов „Спарты“ первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой — супруге Моторолы. Арсен — настоящий русский воин, пример мужества и героизма», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Моторола был командиром батальона «Спарта», который базировался в ДНР, передает телеканал 360. Путин подписал указ о присвоении ордена Павлову еще в мае. Его наградили за мужество, отвагу и самоотверженность. Военного убили в Донецке в 2016 году, в лифте его дома сработало взрывное устройство, пишут «Дни.ру». Это было не первым покушением на командира ополчения ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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