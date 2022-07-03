Ученым из ЯНАО поручили взять на контроль мост

Ученые будут наблюдать за мостом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Научный центр изучения Арктики получит от правительства ЯНАО субсидию на контроль состояния моста через реку Вындяда на дороге «Лабытнанги — Харп». Как сообщается на сайте ведомства, департамент внешних связей выделит учреждению на эти цели более пяти миллионов рублей.

«Предоставить государственному автономному учреждению „Научный центр изучения Арктики“ субсидию на иные цели. Субсидия предоставляется в целях создания системы мониторинга инженерных конструкций мостового перехода через р. Вяндяда на км 11+40 автомобильной дороги „Лабытнанги-Харп“», — говорится в документе. Размер субсидии составляет 5 800 000 рублей.

Мост оснастят оборудованием «Тензор МС», которое позволяет наблюдать за состоянием инженерных конструкций. В пресс-службе правительства отметили, что это позволит своевременно выявить риски снижения несущей способности сооружения, поскольку основания многолетнемерзлых грунтов подвержены процессам растепления.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые ЯНАО формируют методику оценки состояния мерзлоты под объектами капитального строительства и жилыми домами. На несущую способность грунтов влияет деградация мерзлоты, наступающая в связи с глобальным потеплением. Для этих целей в Салехарде прорубили десятки скважин глубиной до 12 метров.