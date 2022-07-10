Проще всего устроиться на работу в сферы «Консультирование», «Домашний персонал» и «Медицина» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стали известны сферы деятельности, куда жителям Тюменской области будет проще всего устроиться на работу. Данные URA.RU предоставили в аналитической службе компании HeadHunter.

«Проще всего трудоустроиться в сферах: „Консультирование“ (0,2 резюме на вакансию), „Домашний персонал“ (0,3), „Медицина, фармацевтика“ (0,9). Именно здесь наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей. Выражен кадровый дефицит», — сообщают аналитики.

Сотрудникам сферы «Консультирование» предлагают зарплату от 17 тысяч рублей до 80 и выше. Домашний персонал может зарабатывать от 10 до 115 тысяч рублей. А зарплата медиков и фармацевтов разнится от 15 до 300 и выше рублей в месяц.

Сложнее всего, по данным представленных агентству, устроиться в сферу «Страхование», где на одну вакансию размещено 11,6 резюме. Уровень предлагаемого дохода от 30 до 70 тысяч рублей в месяц. Наибольший уровень конкуренции при устройстве на работу в сферу «Госслужба, НКО» (12,5 резюме на вакансию). Зарплату госслужащим предлагают от 17 до 50 тысяч рублей.

«Оптимальным показателем конкуренции за рабочие места считается 5-6 активных резюме на вакансию. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется. Когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, работодатели переживают кадровый дефицит», — пояснила руководитель пресс-службы Avito Анна Осипова.

Ранее URA.RU писало о том, что половине жителей Тюмени не хватает зарплаты на основном месте работы. Чаще остальных дополнительный доход ищут работники искусства и сферы масс-медиа.

URA.RU

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