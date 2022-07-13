13 июля 2022

На территории пермского ТЦ откроют баскетбольную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие баскетбольной площадки. Тюмень, баскетбол, спорт, стритбол, зож, спортивная игра
На площадке сможет играть любой желающий Фото:

На территории пермского ТРЦ «Планета» откроют баскетбольную площадку. Праздничное открытие состоится 15 июля. Об этом сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Вас ждет турнир по стритболу среди опытных игроков, выступление танцевального коллектива Freak Dance, интерактивы и конкурсы с подарками от „Планеты“. Мероприятие начнется в 18:30», — указано в анонсе мероприятия.

На турнире по стритболу пермяки смогут поболеть за участников, а после — сыграть на площадке со своей командой. За музыкальное сопровождение вечера будет отвечать DJ Klassen, а вести турнир и общаться со зрителями — ведущий Алексей Тишутин.

Баскетбольная площадка находится на территории около ТРЦ со стороны Черняевского леса. С 16 июля любой желающий сможет на ней заниматься. Вход свободный.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан. Там подают блюда итальянской и паназиатской кухни.

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На территории пермского ТРЦ «Планета» откроют баскетбольную площадку. Праздничное открытие состоится 15 июля. Об этом сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте». «Вас ждет турнир по стритболу среди опытных игроков, выступление танцевального коллектива Freak Dance, интерактивы и конкурсы с подарками от „Планеты“. Мероприятие начнется в 18:30», — указано в анонсе мероприятия. На турнире по стритболу пермяки смогут поболеть за участников, а после — сыграть на площадке со своей командой. За музыкальное сопровождение вечера будет отвечать DJ Klassen, а вести турнир и общаться со зрителями — ведущий Алексей Тишутин. Баскетбольная площадка находится на территории около ТРЦ со стороны Черняевского леса. С 16 июля любой желающий сможет на ней заниматься. Вход свободный. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан. Там подают блюда итальянской и паназиатской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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