На территории пермского ТЦ откроют баскетбольную площадку

На площадке сможет играть любой желающий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории пермского ТРЦ «Планета» откроют баскетбольную площадку. Праздничное открытие состоится 15 июля. Об этом сообщили на странице торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Вас ждет турнир по стритболу среди опытных игроков, выступление танцевального коллектива Freak Dance, интерактивы и конкурсы с подарками от „Планеты“. Мероприятие начнется в 18:30», — указано в анонсе мероприятия.

На турнире по стритболу пермяки смогут поболеть за участников, а после — сыграть на площадке со своей командой. За музыкальное сопровождение вечера будет отвечать DJ Klassen, а вести турнир и общаться со зрителями — ведущий Алексей Тишутин.

Баскетбольная площадка находится на территории около ТРЦ со стороны Черняевского леса. С 16 июля любой желающий сможет на ней заниматься. Вход свободный.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся новый ресторан. Там подают блюда итальянской и паназиатской кухни.