Юристы оценили попытки Госдумы запретить «ЛГБТ-пропаганду»

19 июля 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Идея закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды» сомнительна, считает Михаил Виноградов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» не имеет четкой выраженности, а его формулировки расплывчаты. Такое мнение высказал руководитель практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антон Воробьев. «Если нетрадиционные отношения уже приобрели хоть какие-то границы на практике, то понятие „отрицание семейных ценностей“ не имеет никакого формального выражения. Попытки перечислить, что же включают в себя семейные ценности, были лишь на уровне программ или проектов документов. С учетом внесудебного подхода граждане, производители кинопродукции и СМИ могут столкнуться с весьма широким толкованием со стороны контролирующих органов», — сказал Воробьев в беседе с « Коммерсантом ». Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что идея закона довольно сомнительная. «И с точки зрения конституционности, и с точки зрения представлений авторов о конкурентоспособности гетеросексуальной ориентации. При разумных критериях это было бы достаточным основанием для забвения темы. Но сейчас нередко абсурдность инициативы скорее работает в ее пользу», — сказал Виноградов. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей, пишет «Национальная служба новостей». Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет RT. Инициативу поддержала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» не имеет четкой выраженности, а его формулировки расплывчаты. Такое мнение высказал руководитель практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антон Воробьев. «Если нетрадиционные отношения уже приобрели хоть какие-то границы на практике, то понятие „отрицание семейных ценностей“ не имеет никакого формального выражения. Попытки перечислить, что же включают в себя семейные ценности, были лишь на уровне программ или проектов документов. С учетом внесудебного подхода граждане, производители кинопродукции и СМИ могут столкнуться с весьма широким толкованием со стороны контролирующих органов», — сказал Воробьев в беседе с «Коммерсантом». Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что идея закона довольно сомнительная. «И с точки зрения конституционности, и с точки зрения представлений авторов о конкурентоспособности гетеросексуальной ориентации. При разумных критериях это было бы достаточным основанием для забвения темы. Но сейчас нередко абсурдность инициативы скорее работает в ее пользу», — сказал Виноградов. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей, пишет «Национальная служба новостей». Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет RT. Инициативу поддержала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, передает телеканал 360.