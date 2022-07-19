В Москве силовики задержали экс-футболиста пермского «Амкара»

В Москве задержали бывшего футболиста пермского клуба «Амкар» Махача Гаджиева, которого разыскивали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«34-летнего Гаджиева задержали накануне вечером на Тверской улице. Остановили для проверки документов. Как оказалось, он находится в розыске с конца декабря прошлого года. Вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)», — рассказал собеседник РИА «Новости».
На счету спортсмена две судимости по статье о мошенничестве. В 2016 и 2017 годах Махач Гаджиев получил условные сроки в четыре и два года — за фиктивное трудоустройство в полицию Дагестана. Гаджиев устраивался на работу, но на службе не появлялся, при этом регулярно получая зарплату.
Махач Гаджиев выступал за «Амкар» в статусе полузащитника с 2013 по 2014 годы. Всего он провел в пермском клубе 10 матчей. В то время команду тренировал Станислав Черчесов.
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В Москве задержали бывшего футболиста пермского клуба «Амкар» Махача Гаджиева, которого разыскивали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «34-летнего Гаджиева задержали накануне вечером на Тверской улице. Остановили для проверки документов. Как оказалось, он находится в розыске с конца декабря прошлого года. Вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)», — рассказал собеседник РИА «Новости». На счету спортсмена две судимости по статье о мошенничестве. В 2016 и 2017 годах Махач Гаджиев получил условные сроки в четыре и два года — за фиктивное трудоустройство в полицию Дагестана. Гаджиев устраивался на работу, но на службе не появлялся, при этом регулярно получая зарплату. Махач Гаджиев выступал за «Амкар» в статусе полузащитника с 2013 по 2014 годы. Всего он провел в пермском клубе 10 матчей. В то время команду тренировал Станислав Черчесов.