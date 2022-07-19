На родине древнего слона в Пермском крае построят лыжную базу

На базу можно будет приезжать со своими лыжами или брать в прокат Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Оханском округе Пермского края, где недавно завершились раскопки древнего трогонтериевого слона, стартовали работы по строительству модульной лыжной базы. В администрации Оханского округа сообщают, что работы будут завершены до начала лыжного сезона.

«Новый объект появится на спортивно-туристической базе „Метеорит“. Строители уже обустроили свайное поле, а конструкция здания на завершающей стадии сборки на заводе», — уточнили в администрации округа. Лыжная база будет теплой, с помещениями для хранения лыж, раздевалками, санузлами, комнатой для тренеров. Будет оборудована среда для людей с ограниченными возможностями. Также на базе будет организован прокат лыж.

Оханский район известен своей важной археологической находкой — в 2010 году, на берегу Камы рыбаки обнаружили торчащий из обрыва бивень. Археологи выяснили, что он принадлежит древнему предку мамонта — трогонтериевому слону. Около 10 лет специалисты по частям доставали уникальную находку. Теперь скелет слона хранится в Пермском музее, ученые считают находку мировой сенсацией, а Оханск стал родиной древних слонов.