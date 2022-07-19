19 июля 2022

На родине древнего слона в Пермском крае построят лыжную базу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжи. Тюмень, лыжная база, зима, лыжи, спорт, лыжные ботинки, лыжные крепления, лыжный спорт
На базу можно будет приезжать со своими лыжами или брать в прокат Фото:

В Оханском округе Пермского края, где недавно завершились раскопки древнего трогонтериевого слона, стартовали работы по строительству модульной лыжной базы. В администрации Оханского округа сообщают, что работы будут завершены до начала лыжного сезона.

«Новый объект появится на спортивно-туристической базе „Метеорит“. Строители уже обустроили свайное поле, а конструкция здания на завершающей стадии сборки на заводе», — уточнили в администрации округа. Лыжная база будет теплой, с помещениями для хранения лыж, раздевалками, санузлами, комнатой для тренеров. Будет оборудована среда для людей с ограниченными возможностями. Также на базе будет организован прокат лыж.

Оханский район известен своей важной археологической находкой — в 2010 году, на берегу Камы рыбаки обнаружили торчащий из обрыва бивень. Археологи выяснили, что он принадлежит древнему предку мамонта — трогонтериевому слону. Около 10 лет специалисты по частям доставали уникальную находку. Теперь скелет слона хранится в Пермском музее, ученые считают находку мировой сенсацией, а Оханск стал родиной древних слонов.

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В Оханском округе Пермского края, где недавно завершились раскопки древнего трогонтериевого слона, стартовали работы по строительству модульной лыжной базы. В администрации Оханского округа сообщают, что работы будут завершены до начала лыжного сезона. «Новый объект появится на спортивно-туристической базе „Метеорит“. Строители уже обустроили свайное поле, а конструкция здания на завершающей стадии сборки на заводе», — уточнили в администрации округа. Лыжная база будет теплой, с помещениями для хранения лыж, раздевалками, санузлами, комнатой для тренеров. Будет оборудована среда для людей с ограниченными возможностями. Также на базе будет организован прокат лыж. Оханский район известен своей важной археологической находкой — в 2010 году, на берегу Камы рыбаки обнаружили торчащий из обрыва бивень. Археологи выяснили, что он принадлежит древнему предку мамонта — трогонтериевому слону. Около 10 лет специалисты по частям доставали уникальную находку. Теперь скелет слона хранится в Пермском музее, ученые считают находку мировой сенсацией, а Оханск стал родиной древних слонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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