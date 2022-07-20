Врач-доброволец из ЯНАО вернулся с Донбасса

Хирург три месяца работал в городской больнице Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хирург надымской больницы Кирилл Моря вернулся из Мариуполя. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, врач три месяца работал в городской больнице.

«Хирург Надымской больницы Кирилл Моря вернулся из Мариуполя. Почти три месяца ямальский врач работал в городской больнице. На Донбасс медик отправился в числе врачей-добровольцев в середине апреля», — говорится в сообщении.

«Я врач — мой долг помогать людям, поэтому решение о поездке в Мариуполь было принято сразу. Было тяжело, но не страшно. Мы понимали зачем там находимся. Работающие в условиях военного времени медработники не делят обязанности на свои и чужие. Каждый делал все, что было нужно в данный момент и как хирург, и как медбрат, и как терапевт», — приводит слова Кирилла Мори пресс-служба правительства.

Кирилл Моря работает хирургом в Надыме с 2016 года. В 2011 он окончил Тюменский Кубанский медицинский университет, после чего работал в Краснодаре и Анапе.

Ранее URA.RU сообщало, что хирург надымской больницы Кирилл Моря уехал помогать медучреждениям в Мариуполе. До этого в ЯНАО вернулся его коллега Денис Комков.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в том числе и для помощи жителям ДНР и ЛНР. Население этих республик восемь лет подвергалось обстрелам со стороны Украины.