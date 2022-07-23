Тюменцы пожаловались на ночные дорожные работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей Тюмени возмутили ночные дорожные работы в жилом комплексе «Апрель». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«ЖК „Апрель“. Ни выходных, ни проходных, делают никому не нужную парковку. Да сколько можно? Время 00:00, где закон тишины?» — выложила пост Светлана Максимова в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео. На кадрах видно, что в ночное время дорожный каток уплотняет асфальт. Кроме того, слышны скребущие звуки.

В комментариях под постом местные жители разделились во мнениях. Одни считают, что можно понять недовольство женщины. «Автора можно понять. Вечером и ночью хочется отдохнуть, спать. Все мы живем во времена стрессов, у многих сон нарушен. Тяжело уснуть, а здесь еще и работы ночные. Если бы закон о тишине выполнялся, то проблем бы не было», — прокомментировала Вера Гуркова. Другие считают, что к шуму можно приспособиться и воспользоваться берушами. «Окна закрыл и не слышно. На край беруши: если нормальные — в них уши не болят. Не круглый же год шум, доделают и будет тишина», — написал Евгений Юнык.

Агентство направило запрос в городскую администрацию, а также в УК «Зеленый город» (ЖК «Апрель»). Ответ ожидается.